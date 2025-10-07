Tuesday, October 7, 2025
विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान को डीएम ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

बिना डाक्टर के सलाह के किसी दर्दनाशक दवा का सेवन न करें : डीएम

आजमगढ़ l जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार ने 11 से 31 अक्टूबर 2025 तक चलने वाले विशेष संचारी रोग नियंत्रण तथा घर-घर पर दस्तक अभियान की रैली को हरिऔध कला केंद्र से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह रैली शहर के गली-गली में जाकर संचारी रोगों से कैसे बचाव किया जाए, इसके बारे में लोगों को जागरूक करेगी। इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा जन सामान्य को संचारी रोगों के बचाव हेतु साफ-सफाई रखने, शौचालयों का उपयोग करने, शुद्ध पेयजल पीने तथा ताजा भोजन के उपयोग के सम्बन्ध में जागरूक किया गया।

उन्होंने कहा कि मच्छर जनित बीमारियों से बचाव के लिए घर और कार्य स्थल के आस-पास पानी जमा न होने दे, पुराने एवं खराब बर्तन, डिब्बे को छत पर न रखे, पुराने टायर, प्लास्टिक के कप, फ्रिज की ट्रे, बोतलों, कबाड़, फूलदानों आदि में पानी इकट्ठा न होने दे। बुखार आने पर लापरवाही न करें एवं बिना डाक्टर के सलाह के किसी दर्दनाशक दवा का सेवन न करें। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि इस अभियान में आशाएं और आंगनबाड़ी कार्यत्रियों एवं विभिन्न अन्तर्विभाग, जैसे नगर विकास विभाग, जिला पंचायती राज विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, कृषि विभाग, सिंचाई विभाग, पशुपालन विभाग के द्वारा विशेष संचारी रोग एवं वेक्टर जनित रोगों से बचाव हेतु अभियान के दौरान विशेष योगदान दिया जायेगा।

इस अवसर पर जिलाधिकारी आजमगढ, मुख्य चिकित्साधिकारी आजमगढ, डा० अविनाश कुमार झा नोडल अधिकारी वी०बी०डी० एवं संचारी रोग, जिला मलेरिया अधिकारी के साथ मलेरिया एवं फाइलेरिया विभाग के समस्त कर्मचारियों ने रैली में प्रतिभाग किया। रैली में ए०एन०एम०टी०सी० सेन्टर के प्रशिक्षु स्वास्थ्य विभाग / अन्य विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी तथा स्वयंसेवी संस्था के लोग भी शामिल थे। विशेष संचारी रोग नियन्त्रण अभियान दिनांक 05 अक्टूबर 2025 से 31 अक्टूबर 2025 तक एवं दस्तक अभियान दिनांक 11 अक्टूबर 2025 से दिनांक 31 अक्टूबर 2025 तक जनपद में चलाया जायेगा।

