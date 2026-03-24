अलीगढ़ में ईद की नमाज को लेकर यूपी सरकार के दर्जा प्राप्त मंत्री का बड़ा बयान

अलीगढ़। ठाकुर रघुराज सिंह ने कहा सड़क पर नमाज पढ़ने वा ले जाए पाकिस्तान, सड़क पर नमाज पढ़कर किया है कानून का उलंघन। सड़क पर नमाज पढ़ना पूरी तरह से नाजायज है खुले में नमाज पढ़ने वाले नमाजी और अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई हो। मंत्री ने कहा अलीगढ़ से ही सड़क पर नमाज पढ़ने की पाबंदी शुरू हुई थी और यही इसका उल्लंघन किया है।

अगर नमाज सड़क पर पढ़नी है तो पाकिस्तान जाए इराक जाए या ऐसी जगह जाए जहां मुस्लिम कंट्री में ईद नहीं मनाई जा रही है। सड़क पर नमाज पढ़ना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। हिंदुस्तान में संविधान के हिसाब से रहना पड़ेगा।

नमाज हो या फिर ईद हो संविधान के हिसाब से मनेगी। यह नहीं हो सकता कि आप किसी के घर और सड़क पर कब्जा कर लो। जो सक्षम अधिकारी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई हो होगी।