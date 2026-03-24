Tuesday, March 24, 2026
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सम्पूर्ण समाधान दिवस में 95 शिकायतें प्राप्त, 22 का मौके पर निस्तारण

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
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जिलाधिकारी ने त्वरित व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के दिए निर्देश

फतेहपुर। शासन की मंशानुरूप आमजन की समस्याओं का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तहसील सदर के सभागार में जिलाधिकारी रविन्द्र सिंह एवं पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के संयुक्त तत्वावधान में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया।

समाधान दिवस में राजस्व, पुलिस, शिक्षा, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री आवास, वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, सिंचाई, जिला पूर्ति, नलकूप, मनरेगा, उद्यान, चकबंदी, कृषि, चिकित्सा, श्रम विभाग, बाल विकास सहित विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 95 शिकायतें प्राप्त हुईं।

इनमें से 22 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष प्रार्थना पत्रों को संबंधित अधिकारियों को सौंपते हुए निर्धारित समयसीमा में निस्तारण के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि प्राप्त शिकायतों का निस्तारण पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से किया जाए।

उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचे और कोई भी जरूरतमंद इससे वंचित न रहे। वहीं पुलिस अधीक्षक ने पुलिस विभाग से संबंधित शिकायतों को सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

इस अवसर पर उपजिलाधिकारी सदर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, क्षेत्राधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, जिला विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक डीआरडीए, जिला पूर्ति अधिकारी, अधिशासी अभियंता विद्युत, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, खंड विकास अधिकारी सहित राजस्व एवं पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

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