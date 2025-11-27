Saturday, November 29, 2025
spot_img
HomeItawaसैफई महोत्सव पंडाल में जुटा राजनीतिक सितारों का मेला
ItawaMarqueeUttar Pradesh

सैफई महोत्सव पंडाल में जुटा राजनीतिक सितारों का मेला

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
0
229

अफज़ाल-अब्बास अंसारी और डीपी यादव,अबू आज़मी,कुलदीप भाटी रहे आकर्षण का केंद्र

सैफई,इटावा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के चचेरे भाई आर्यन यादव के विवाह कार्यक्रम में मंगलवार कों सैफई को राजनीतिक रंग में रंग दिया गया।महोत्सव पंडाल में आयोजित जयमाला समारोह में प्रदेश और देश की राजनीति के दिग्गजों की मौजूदगी ने माहौल को वीआईपी केंद्र में तबदील कर दिया।मंच के सामने विशेष वीआईपी सोफे लगाए गए थे,जिस पर विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के दिग्गज नेता एक साथ बैठे दिखाई दिए।समारोह में अखिलेश यादव के साथ प्रो. रामगोपाल यादव,शिवपाल सिंह यादव,पूर्व मंत्री बलराम सिंह यादव,पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह,पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव,पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप, पूर्व मंत्री राजेंद्र चौधरी सहित सैफई परिवार और पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल,नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे और विधान परिषद में नेता लाल बिहारी यादव की उपस्थिति ने कार्यक्रम को और भी खास बना दिया।

सपा के सांसदों में राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन,सांसद देवेश शाक्य, सांसद आनंद भदौरिया,सांसद राजीव राय,सांसद जितेंद्र दोहरे सहित 37 से अधिक सांसदों की मौजूदगी रही। एमएलसी गुड्डू जमाली,एमएलसी मुकुल यादव,विधायक पवन पांडे,पूर्व विधायक राजू यादव,युवजनसभा प्रदेश सचिव कुलदीप भाटी नोएडा और कई जिलों के पदाधिकारी समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम में भाजपा नेताओं का पहुंचना भी चर्चा में रहा।केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल और उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह पंडाल पहुंचे और वीआईपी लाइन में बैठकर कार्यक्रम को देखा।सत्ता विपक्ष की साझा मौजूदगी के कारण पंडाल का माहौल पूरे समय चर्चा और उत्साह से भरा रहा।विवाह समारोह की सबसे बड़ी चर्चा पूर्वांचल से आए प्रमुख मेहमान रहे।

पूर्वांचल से सांसद अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी के बेटे विधायक अब्बास अंसारी और साथ ही पश्चिमी यूपी के चर्चित नेता,कई बार के विधायक और पूर्व सांसद डीपी यादव, महाराष्ट्र प्रदेश से सपा के प्रदेश अध्यक्ष अब्बू आजमी एवं नोएडा से कुलदीप भाटी पंडाल में आकर्षण का केंद्र बने रहे।इन तीनों को देखने और सेल्फी लेने के लिए लोगों की होड़ लगी रही।भीड़ लगातार उनकी तरफ खिंचती रही और पंडाल में उत्सुकता का माहौल बना रहा। पूरे समारोह के दौरान सपा मुखिया अखिलेश यादव लगातार मेहमानों का अभिवादन करते रहे।पंडाल में पहुंचे हजारों लोगों में राजनीतिक हस्तियों को नजदीक से देखने का उत्साह साफ नजर आया।सैफई में हुआ आर्यन यादव का यह पारिवारिक कार्यक्रम नेताओं की भारी भीड़ और राजनीतिक चहल पहल के कारण पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।

Previous article
योगी सरकार के प्रोत्साहन से खेल प्रतिभाओं को मिल रहा मंच
Next article
कौन होते हैं BLO? क्या करते हैं काम, बीएलओ बनने के लिए क्या है पात्रता, चेक करें पूरी डिटेल
Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Load more

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

Avadhnama took its readers for the pilgrimage to many places within the country and also to umrah a ziarat.

Contact us: avadhnamawebsite@gmail.com

FOLLOW US

© Copyright - Avadhnama - All Rights Reserved