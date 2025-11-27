Saturday, November 29, 2025
योगी सरकार के प्रोत्साहन से खेल प्रतिभाओं को मिल रहा मंच

पांच दिन देशभर के 45 टीमों के युवा पहलवान गोरखपुर में आजमाएंगे दांव

69वीं राष्ट्रीय विद्यालयीय कुश्ती प्रतियोगिता (ग्रीको रोमन) की मेजबानी करेगा गोरखपुर

30 नवंबर से 4 दिसंबर तक वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में होगी प्रतियोगिता

गत वर्ष अंडर 14 राष्ट्रीय कुश्ती फ्री स्टाइल प्रतियोगिता की मेजबानी की थी गोरखपुर ने

स्कूल गेम्स फेडरेशन ने इस वर्ष 7 विद्यालयीय प्रतियोगिताओं के सकुशल आयोजन के लिए चुना है यूपी को

गोरखपुर । योगी सरकार के प्रोत्साहन से खेल प्रतिभाओं को सशक्त मंच मिल रहा है। सरकार द्वारा मजबूत किए जा रहे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और खिलाड़ियों को मिल रही बेहतरीन सुविधाओं के चलते यूपी के पूर्वांचल में भी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का आयोजन हो रहा है। इसी सिलसिले का विस्तार गोरखपुर में होने जा रही 69वीं राष्ट्रीय विद्यालयीय कुश्ती प्रतियोगिता (ग्रीको रोमन, बालक वर्ग) से होने जा रहा है। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले 30 नवंबर से 4 दिसंबर तक वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में होने वाली इस प्रतियोगिता में देशभर के 45 टीमों के युवा पहलवान दांव आजमाएंगे।

स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इस वर्ष 7 राष्ट्रीय विद्यालयीय प्रतियोगिताओं के सकुशल आयोजन के लिए यूपी को चुना है। इसके अंतर्गत कुश्ती की दो प्रतियोगिताएं पूर्वांचल में होंगी। ग्रीको रोमन कुश्ती गोरखपुर में होने जा रही है जबकि फ्री स्टाइल कुश्ती बलिया में होगी। गत वर्ष गोरखपुर ने अंडर-14 राष्ट्रीय फ्री स्टाइल विद्यालयीय कुश्ती प्रतियोगिता की मेजबानी की थी।

गोरखपुर में होने वाली 69वीं राष्ट्रीय विद्यालयीय कुश्ती प्रतियोगिता (ग्रीको रोमन) के संयोजन की जिम्मेदारी माध्यमिक शिक्षा विभाग को मिली है। प्रतियोगिता की तैयारियों के संबंध में संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा सतीश सिंह ने बताया कि इसमें अंडर-17 और अंडर-19 के मुकाबले होंगे। प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों से 45 टीमों से 1100 से अधिक प्रतिभागियों के आने की उम्मीद है। इसमें करीब 800 की संख्या युवा पहलवानों की होगी। संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने बताया कि प्रतिभागियों के रहने, भोजन और परिवहन की उत्कृष्ट व्यवस्था की जा रही है। अलग-अलग व्यवस्थाओं के लिए प्रभारी नामित कर जिम्मेदारी दी गई है।

