हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान की थीम पर आयोजित हुआ संविधान दिवस

राज्यमंत्री व जिलाधिकारी ने सभी दिलायी संविधान की शपथ

लखनऊ से आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के उद्बोधन का दिखाया गया सजीव प्रसारण

ललितपुर। शासन के निर्देशानुसार कलैक्ट्रेट सभागार सहित समस्त कार्यालयों, स्वायत्तशासी निकायों/संगठनों, स्थानीय निकायों एवं शैक्षणिक संस्थानों में हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान की थीम पर संविधान दिवस मनाया गया। कलैक्ट्रेट सभागार में राज्यमंत्री मनोहर लाल के मुख्य आतिथ्य व डीएम सत्य प्रकाश की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया। राजधानी से मुख्यमंत्री के उद्बोधन का सजीव प्रसारण दिखाया गया तथा राष्ट्रगान के साथ-साथ भारतीय संविधान की उद्देशिका का सामूहिक पाठन किया गया। राज्यमंत्री, जिलाधिकारी सहित उपस्थित सभी अधिकारी/कर्मचारियों ने भारतरत्न बाबासाहब डा.भीमराव अम्बेडकर के चित्र पर माल्यार्पण व श्रद्धा-सुमन अर्पित किये गए तथा भारतीय संविधान की उद्देशिका का सामूहिक वाचन किया गया।

विकास भवन सभागार में भी संगोष्ठी का आयोजन किया गया व सामूहिक शपथ दिलाई गई। राज्यमंत्री एवं जिलाधिकारी ने भारतीय संविधान की उद्देशिका को पढ़ा, जिस पर सभागार में उपस्थित अधिकारी/कर्मचारियों ने भी उद्देशिका को दोहराया। उन्होंने कहा कि हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढाने के लिये दृढसंकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते है।

राज्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि आज ही के दिन हमारा संविधान अधिनियमित, अंगीकृत किया गया था, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारत के संविधान को अपनाया था, जिसे 26 जनवरी, 1950 को लागू किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के साथ-साथ अपने कर्तव्यों को भी जाने और उनका पालन करें। उन्होंने कहा कि जो जहां पर है, वहां अपने कार्यों को अच्छे ढंग से संपादित करें तथा देश को तरक्की के मार्ग पर ले जाने में अपना सक्रिय सहयोग करें।

इस मौके पर जिले के समस्त कार्यालयों, स्वायत्तशासी निकायों, संगठनों, स्थानीय निकायों एवं शैक्षणिक संस्थानों में विविध कार्यक्रम आयोजित किये गए, जिनमें संविधान दिवस पर भारतीय संविधान के संवैधानिक मूल्यों एवं मूलभूत सिद्धान्तों पर आधारित वाद-विवाद प्रतियोगिता, वेबिनार, गोष्ठी आदि का भी आयोजन सम्बंधित विभागों द्वारा किया गया। कलैक्ट्रेट सभागार में एडीएम अंकुर श्रीवास्तव, एसडीएम भूपेन्द्र सिंह, प्रोबेशन अधिकारी नन्दलाल सिंह सहित सूचना विभाग व अन्य विभागों अधिकारी/कर्मचारी एवं कलैक्ट्रेट के समस्त अधिकारी/कर्मचारी व नगर क्षेत्र के स्वच्छताकर्मी उपस्थित रहे।

