घर-घर संपर्क कर पंच परिवर्तन व संघ यात्रा पर करेंगे चर्चा

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शोहरतगढ़ की बैठक में बनी कार्ययोजना

शोहरतगढ़ सिद्धार्थनगर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) शोहरतगढ़ खंड एवं नगर की बैठक शनिवार की शाम सरस्वती शिशु-विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, शोहरतगढ़ में संपन्न हुई। बैठक में आगामी दो नवंबर से शुरू होने वाले गृह संपर्क अभियान को लेकर विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई।

बैठक में जिला प्रचारक विशाल ने बताया कि संघ के शताब्दी वर्ष को ध्यान में रखते हुए वर्षभर के लिए कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई है। प्रथम चरण में पथ संचलन एवं स्वयंसेवकों का एकत्रीकरण कार्यक्रम सम्पन्न हो चुका है, जबकि द्वितीय चरण का गृह संपर्क अभियान दो नवंबर से प्रारंभ होगा।

इस अभियान के दौरान स्वयंसेवक घर-घर जाकर हिंदू समाज से संपर्क स्थापित करेंगे और परिवारों के साथ “पंच परिवर्तन” व “संघ यात्रा 100 वर्ष” के विषयों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने बताया कि शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों में सामाजिक समरसता, स्व का बोध, पर्यावरण संरक्षण, कुटुंब प्रबोधन और नागरिक कर्तव्य जैसे विषयों को प्रमुखता दी जा रही है।

गृह संपर्क के दौरान प्रत्येक हिंदू परिवार को पत्रक, ब्रॉशर, भारत माता का चित्र व स्टीकर निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। इस सामग्री को नगर एवं खंड टोली के माध्यम से मंडल स्तर तक के कार्यकर्ताओं द्वारा घर-घर पहुंचाना सुनिश्चित किया जाएगा।

जिला प्रचारक ने खंड कार्यवाह पंकज श्रीवास्तव व नगर कार्यवाह अखिलेश वर्मा को निर्देश दिया कि हर वार्ड व मंडल स्तर से 5 से 10 कार्यकर्ताओं का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाए, ताकि अभियान के प्रारंभ होते ही वे प्रभावी तरीके से घर-घर संपर्क कर सकें।

बैठक में रविकांत अग्रहरि, नरेंद्र नाथ पांडेय, हर्षित शर्मा, सूरज निगम, महेश्वर शुक्ला, बुद्धसागर पाठक, राजेंद्र मद्धेशिया, श्यामू गुप्ता, आकाश कन्नौजिया सहित अनेक स्वयंसेवक मौजूद रहे।