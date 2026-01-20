Tuesday, January 20, 2026
सिर्फ 1 सेकंड में रुक जाएगा बहता खून? वैज्ञानिकों ने बनाया ‘जादुई’ पाउडर, युद्ध के मैदान में बनेगा वरदान

Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
किसी भी किस्म की चोट लगने या ब्लीडिंग होने पर खून रोकने के लिए हम पट्टी का इस्तेमाल करते या उस चोट को दबाव बनाकर ब्लीडिंग रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन हाल ही में, दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा पाउडर बनाया है, जो सेकंडों में ब्लीडिंग रोक सकता है। आइए जानें यह कैसे काम करता है।

सोचिए, किसी भीषण सड़क हादसे या युद्ध के मैदान में घायल व्यक्ति का खून बह रहा हो और महज एक सेकंड में उसे रोक दिया जाए। युद्ध में घायल हुए सैनिकों की जान बचाने में यह कितना मददगार साबित हो सकता है। इसी कल्पना को दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिकों ने हकीकत में बदल दिया है।

जी हां, उन्होंने एक ऐसा जादुई मेडिकल पाउडर तैयार किया है, जिसे घाव पर डालते ही खून बहना तुरंत बंद हो जाता है। यह खोज आपदा और आपातकालीन स्थितियों में लाखों जिंदगियां बचाने के लिए एक संजीवनी साबित हो सकती है। आइए जानें इस खास हीमोस्टैटिक पाउडर के बारे में।

कैसे काम करता है यह जादुई पाउडर?

दक्षिण कोरियाई विश्वविद्यालय की एक टीम ने इस पाउडर को विकसित किया, जिसका नाम ‘एजीसीएल (AGCL) पाउडर’ रखा गया है। इसके काम करने का तरीका बेहद दिलचस्प है। जैसे ही यह पाउडर खुले घाव और खून के संपर्क में आता है, यह पलक झपकते ही जेल में बदल जाता है।

यह जेल घाव के ऊपर तुरंत एक आर्टिफिशियल पपड़ी बना देता है, जिससे खून का बहाव पूरी तरह बंद हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए किसी दबाव या पट्टियों की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि पट्टी लगाने से पहले ही यह अपना काम कर चुका होता है।

कुदरती चीजों से बना सुरक्षा कवच

वैज्ञानिकों के अनुसार, यह पाउडर पूरी तरह से प्राकृतिक और शरीर के लिए सुरक्षित तत्वों से बना है। इसमें मुख्य रूप से दो चीजों का मिश्रण है-

  • एल्गिनेट- यह एक प्राकृतिक पदार्थ है जो खून में मौजूद कैल्शियम से मिलते ही जेल का रूप ले लेता है।
  • गेलन गम- यह बैक्टीरिया से बनने वाला एक सुरक्षित गम है, जो जेल को मजबूती देता है और घाव को सील करने में मदद करता है।

जब इन दोनों का मिश्रण खून के संपर्क में आता है, तो यह तीन अलग-अलग तरीकों से एक साथ काम करता है, जिससे घाव भरने की प्रक्रिया बेहद तेज हो जाती है।

मुश्किल हालातों में भी है बेअसर

अक्सर मेडिकल दवाइयां या पट्टियां नमी और गर्मी में खराब हो जाती हैं, लेकिन इस एजीसीएल पाउडर के साथ ऐसा नहीं है। वैज्ञानिकों का दावा है कि यह पाउडर बेहद गर्मी, नमी और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी पूरी तरह सुरक्षित और प्रभावी रहता है।

इसे लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है, जो इसे सैनिकों के फर्स्ट एड किट और एम्बुलेंस के लिए सबसे जरूरी चीज बनाता है। ‘स्काईटकडेली’ जर्नल में प्रकाशित यह रिसर्च चिकित्सा जगत में एक बड़ी क्रांति माना जा रही है। किसी भी आकार के घाव पर काम करने की अपनी क्षमता के कारण, यह पाउडर जंग के मैदान से लेकर सड़क हादसों तक, मौत और जिंदगी के बीच के फासले को कम करने की ताकत रखता है।

