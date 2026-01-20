Tuesday, January 20, 2026
लखनऊ के निगोहां में अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत, साथी घायल

लखनऊ के निगोहां में एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार दो युवकों को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में 55 वर्षीय मैकू की मौत हो गई, जबकि उनके साथी सरवन गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। अज्ञात वाहन चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस परिवारजनों की शिकायत पर मामले की जांच कर रही है और चालक की तलाश जारी है।

लखनऊ। निगोहां के उतरांवा के पास सोमवार की शाम तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने एक बाइक पर सवार दो युवकों को टक्कर मार दी। घटना में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने उन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया जहां एक की मौत हो गई जबकि दूसरे की हालत नाजुक है। घटना के बाद अज्ञात वाहन मौके से फरार हो गया।

निगोहां थाना प्रभारी अनुज तिवारी ने बताया कि नारायण खेड़ा निवासी 55 वर्षीय मैकू गांव के ही सरवन के साथ बाइक से निजी काम से जा रहे थे। गांव के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर लगने से दोनों लोग छिटककर सड़क पर गिर गए। दोनों को गंभीर चोटें आई। आसपास मौजूद राहगीरों ने सूचना पुलिस को दी।

घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया जहां से चिकित्सकों ने मैकू को एपेक्स ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया। ट्रामा सेंटर में चिकित्सकों ने मैकू को मृत घोषित कर दिया। सरवन के सिर और पैर में चोटें हैं। उनका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। थाना प्रभारी ने बताया ने कि परिवारजन की शिकायत के आधार पर पुलिस अज्ञात वाहन चालक की तलाश में जुटी है।

