वक्फ संपत्ति पंजीकरण: हमीरपुर के मुतवल्लियों के लिए UMEED पोर्टल पर विवरण अपलोड करना अनिवार्य

हमीरपुर। वक्फ संपत्तियों के प्रभावी प्रबंधन, सशक्तिकरण और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/सहायक सर्वे कमिश्नर वक्फ, हमीरपुर, हिमांशु अग्रवाल ने जनपद के समस्त मुतवल्लियों को तत्काल प्रभाव से अपनी वक्फ संपत्तियों का विवरण एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास (UMEED) पोर्टल पर पंजीकृत/अपलोड करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश सर्वे कमिश्नर वक्फ, उत्तर प्रदेश, के पत्रांक 2131/व0आ0-19(109) / 2025 दिनांक 14.08.2025 के माध्यम से प्राप्त हुआ है।
UMEED पोर्टल का शुभारंभ और उद्देश्य
केंद्र सरकार ने वक्फ प्रबंधन में पारदर्शिता और दक्षता लाने के उद्देश्य से एकीकरण वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास (UMEED) अधिनियम, 1995 (जो दिनांक 08.04.2025 को लागू हुआ) के प्रावधानों के तहत यह पहल की है।
- पोर्टल का शुभारंभ: माननीय केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री द्वारा 06.06.2025 को नई दिल्ली में एक सशक्त UMEED केंद्रीय पोर्टल 2025 का शुभारंभ किया गया।
- मुख्य लक्ष्य: इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य मौजूदा औकाफ (वक्फ), उनके पंजीकरण, लेखा, लेखा परीक्षा और वक्फ बोर्ड के अन्य विवरणों को एक ही स्थान पर अपलोड करना है। यह अधिनियम की धारा 3 (क) के तहत आवश्यक है।
मुतवल्लियों के लिए अनिवार्य निर्देश
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया कि वक्फ संपत्तियों का विवरण पोर्टल पर अपलोड करने हेतु प्रत्येक जनपद में नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं और 18.09.2025 को ज़ूम ऐप के माध्यम से मुतवल्लियों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा चुका है।
अतः, जनपद हमीरपुर के सभी मुतवल्लियों को सख्ती से निर्देशित किया गया है कि वे बिना किसी विलंब के अपने स्तर से वक्फ संपत्तियों का संपूर्ण विवरण UMEED पोर्टल पर पंजीकृत/फीड करना सुनिश्चित करें, ताकि वक्फ संपत्तियों के डिजिटलीकरण और प्रभावी प्रबंधन का लक्ष्य हासिल किया जा सके।