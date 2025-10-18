प्रतिभा सम्मान से आलम रिज़वी को किया गया सम्मानित

लखनऊ। इमामबाड़ा आगा बाकर में एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में धार्मिक कार्यक्रम (मोहर्रम) का सकुशल आयोजन कराने पर इस समारोह में पुलिस प्रशासन, पत्रकारों और समाजसेवियों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए ‘प्रतिभा सम्मान’ से नवाजा गया।

कार्यक्रम की शुरुआत में आयोजक अली ज़ैदी ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। समारोह में विभिन्न क्षेत्रों के योगदानियों को सम्मानित किया गया। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को कानून व्यवस्था और जनसेवा में उनके प्रयासों के लिए, जबकि पत्रकारों और समाजसेवियों को सामाजिक जागरूकता फैलाने के लिए यह पुरस्कार दिया गया।

विशेष रूप से, अवधनामा समाचार पत्र के संपादक आलम रिज़वी को उनके पत्रकारिता के क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण योगदान के लिए ‘प्रतिभा सम्मान’ प्रदान किया गया। आलम रिज़वी ने प्राप्त सम्मान पर खुशी जाहिर करते हुए कहा, “यह सम्मान मेरे सभी सहयोगियों की मेहनत का परिणाम है। हम आगे भी समाज की सेवा के लिए समर्पित रहेंगे।”

इस कार्यक्रम का आयोजन अली जैदी, इमरान अब्बास, शैलेंद्र शर्मा द्वारा किया गया। समारोह में समाज के पर्तिष्ठित लोग शामिल हुए। आयोजकों ने बताया कि यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है ताकि समाज के सकारात्मक योगदानियों को प्रोत्साहित किया जा सके। समारोह का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।