दिवाली से पहले खाद्य विभाग का छापा: 20 किलो छेना नष्ट, मिठाई के सैंपल लिए गए

भरुआ सुमेरपुर। आगामी दीपावली पर्व के मद्देनज़र, खाद्य विभाग की टीम ने खाद्य पदार्थों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए कस्बा भरुआ सुमेरपुर और इंगोहटा में व्यापक छापेमारी की। इस कार्रवाई के दौरान टीम ने खोया, बर्फी, और छेना के नमूने लिए, जिन्हें जाँच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया गया है।

​सबसे बड़ी कार्रवाई इंगोहटा में हुई, जहाँ टीम ने मौके पर ही 20 किलो छेना नष्ट करा दिया। खाद्य विभाग की इस अचानक कार्रवाई से मिष्ठान (मिठाई) व्यवसाय से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया।

​सहायक खाद्य आयुक्त डॉ. गौरीशंकर ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इंगोहटा में रामकिशोर नामक व्यक्ति के यहां से 20 किलो छेना नष्ट किया गया है। साथ ही, अमित कुमार के यहां से बर्फी का सैंपल लिया गया है।

​भरुआ सुमेरपुर कस्बे में भी टीम ने कार्रवाई की। बांकी मार्ग स्थित न्यू गोपाल होटल से खोया का सैंपल लिया गया है। इसके अलावा, टीम ने रीगल स्वीट्स का भी निरीक्षण किया और संचालक को साफ-सफाई बनाए रखने के संबंध में सख्त हिदायत दी गई है।

​छापेमारी के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी गिरीश वर्मा, राममूरत यादव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि त्योहारों के मौसम में मिलावटखोरी रोकने के लिए यह अभियान जारी रहेगा।