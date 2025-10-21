Tuesday, October 21, 2025
spot_img
HomeMarqueeविजयदूत के कॉर्पोरेट कार्यालय का हुआ भव्य शुभारंभ
MarqueeUttar PradeshOther

विजयदूत के कॉर्पोरेट कार्यालय का हुआ भव्य शुभारंभ

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
0
28

जिला पंचायत अध्यक्ष ने किया लोकार्पण

बस्ती। शहर के कचहरी परिसर में स्थित दैनिक विजयदूत के नए कॉर्पोरेट कार्यालय का भव्य लोकार्पण जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कार्यालय का भ्रमण कर संपादकीय कार्यप्रणाली को नजदीक से देखा और टीम के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि दैनिक विजयदूत न केवल समाचार जगत में नई सोच और नवाचार का परिचायक है, बल्कि अपने पाठकों को सटीक और विकासपरक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है।

जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी ने कहा कि विजयदूत उस बस्ती की धरती से संचालित होता है जो गुरु वशिष्ठ की तपोस्थली और हिंदी साहित्य के शिखर पुरुष आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जन्मभूमि रही है। यह गौरव की बात है कि इस ऐतिहासिक नगर की खबरें अब विजयदूत के माध्यम से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी देश और दुनिया तक पहुँच रही हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि विजयदूत आगे भी निष्पक्ष पत्रकारिता और समाजहित के सरोकारों को प्राथमिकता देता रहेगा।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री महेश शुक्ला, भाजपा जिलाध्यक्ष विवेकानंद मिश्र, अमृत वर्मा, जिला सहकारी बैंक के निदेशक राजेंद्र नाथ तिवारी, हरैया विधायक प्रतिनिधि सरोज मिश्र, सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष राजा राम यादव, सिद्धेश सिन्हा, फूलचंद्र चौधरी, वरिष्ठ पत्रकार जयंत मिश्र, प्रेस क्लब अध्यक्ष विनोद उपाध्याय, महामंत्री महेंद्र तिवारी, विपिन विहारी तिवारी, प्रदीप चंद्र पांडेय, राघवेंद्र मिश्र, उर्मिला एजुकेशनल एकेडमी के डायरेक्टर विनय शुक्ला, भाजपा नेता मनमोहन श्रीवास्तव, कैलाश श्रीवास्तव , जय प्रकाश उपाध्याय, राधे कृष्ण द्विवेदी, रजनीश त्रिपाठी, संतोष पाल, दिनेश सिंह, अनिल सिंह, राकेश तिवारी, लवकुश सिंह, प्रमोद श्रीवास्तव, विक्की गुप्ता, प्रमोद पांडेय, रामकृष्ण लाल जगमग, अशोक श्रीवास्तव, विवेक चौधरी, सुरेंद्र पांडेय, रवीश मिश्र, सत्येंद्र सिंह भोलू, और सर्वेश श्रीवास्तव सहित तमाम गणमान्य लोग उपस्थित रहे।सहित तमाम लोग मौजूद रहे। इस दौरान विजयदूत परिवार की ओर से जिला पंचायत अध्यक्ष और अतिथियों को सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर विजयदूत परिवार की ओर से जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी, मंत्री महेश शुक्ला व और अतिथियों का अंगवस्त्र देकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान मीडिया जगत के साथ-साथ शिक्षा, समाजसेवा और राजनीति से जुड़े कई प्रतिष्ठित लोग मौजूद रहे।

Previous article
दीपावली पर प्रधान ने गरीब महिलाओं को बांटी साड़ी और खुशियां
Next article
बसपा कोआर्डिनेटरों के हर राज्य में मेहनत कर पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने के संदेश दिए गए
Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Load more

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

Avadhnama took its readers for the pilgrimage to many places within the country and also to umrah a ziarat.

Contact us: avadhnamawebsite@gmail.com

FOLLOW US

© Copyright - Avadhnama - All Rights Reserved