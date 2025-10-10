विजिलेंस टीम ने महोबा शहर में चलाया चैकिंग अभियान, लोगों में मचा हड़कंप

अवैध कनेक्शन, बिजली चोरी और बकाया बिल पर की जायेगी कार्रवाई- विजिलेंस प्रभारी

महोबा। शहर में विद्युत विभाग ने बिजली चोरी और बकाया बिलों पर अंकुश लगाने के लिए अभियान तेज कर दिया है। गुरुवार को विजिलेंस टीम और विद्युत विभाग के अधिकारियों ने भटीपुरा फीडर से जुड़े इलाकों में कांबिंग जांच की। इस दौरान उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर के लाभों के बारे में भी जागरूक किया गया। यह अभियान शहर के मकनियापुरा, बड़ीहॉट, हवेली दरवाजा और भटीपुरा क्षेत्रों में चलाया गया।

अचानक शुरू हुए इस अभियान से शहरवासियों में हड़कंप मच गया। विभागीय टीम ने बिजली चोरी और अवैध कनेक्शन की शिकायतों पर सघन जांच की। अभियान में अधिशासी अभियंता अजय कुमार, विजिलेंस प्रभारी वीर सिंह, एसडीओ राकेश कुमार, मुख्यालय के जेई और विजिलेंस टीम शामिल रही। विद्युत विभाग महोबा शहर में बड़े पैमाने पर स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया को भी तेज कर रहा है। अधिशासी अभियंता अजय कुमार ने बताया कि शहर में कुल 24 हजार स्मार्ट मीटर लगाए जाने का लक्ष्य है, जिनमें से अब तक 15 हजार मीटर स्थापित किए जा चुके हैं।

पुराने मीटरों की जगह अब जीपीएस सिस्टम से युक्त स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। इन स्मार्ट मीटरों से उपभोक्ता को हर माह का बिल सीधे मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होगा, जिससे पारदर्शी बिलिंग सुनिश्चित होगी। अभियान के दौरान कुछ उपभोक्ताओं ने स्मार्ट मीटर लगाए जाने पर आपत्ति जताई, जिस पर अधिकारियों ने उन्हें समझाते हुए इसके फायदे बताए। विभाग ने 10 प्रतिशत चेक मीटर भी लगाए हैं ताकि रीडिंग की सटीकता बनी रहे।

विभाग ने स्पष्ट किया कि यदि किसी उपभोक्ता को स्मार्ट मीटर की रीडिंग तेज लगती है, तो पुराने और नए मीटर की रीडिंग की तुलना कर जांच की जाएगी। गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित मीटर बदला जाएगा। अधिकारियों ने उपभोक्ताओं से स्मार्ट मीटर लगवाने में सहयोग की अपील की, जिससे उन्हें सही समय पर बिल मिलेगा और ऑनलाइन भुगतान जैसी सेवाएं आसानी से मिलेंगी। विभाग ने बताया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।