सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे दिन विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का हुआ आयोजन

उसका बाजार सिद्धार्थनगर। ब्लाक स्तरीय सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे दिन गुरुवार को कबड्डी, कूद, गोला, भाला क्षेपड़ समेत विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। कबड्डी बालिका वर्ग के फाइनल में किसान इंटर कालेज की टीम और बाबा हरीदास की टीम का मैच बराबरी पर छूटा। बालक वर्ग में सोहांस की टीम को परसपुर की टीम से 23-11 के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। खो-खो में परसा खुर्द की टीम ने किसान इंटर कॉलेज के टीम को हराया। कस्तूरबा गांधी की छात्राओं ने मानव पिरामिड बनाकर सबको स्तब्ध कर दिया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कस्तूरबा की टीम का दबदबा रहा।

मैदान में सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि ग्रामीण युवाओं के खेल प्रतिभा को विश्व पटल पर चमकाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई सोच की देन सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन है। खेल से शरीर व दिमाग दोनों स्वस्थ रहता है, खेल से भाईचारा कायम रखने में मदद मिलती है। इसका उद्देश्य है कि युवा पढ़ाई के साथ ही खेल को भी प्राथमिकता दें। बीईओ ओमप्रकाश मिश्रा ने खेल का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया। इसके आयोजक अनूप सिंह बागी रहे। इस दौरान पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष हेमंत कुमार जायसवाल, एसपी अग्रवाल, रामसुरेश चौहान, रणजीत सिंह, हरिशंकर सिंह, रिंकू पाल, शिवपाल सिंह, शिव कुमार शुक्ला, सुभाष जायसवाल, रितेश यादव, राघवेन्द्र सिंह, पंकज यादव, अमरेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।