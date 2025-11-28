Friday, November 28, 2025
“विशेष सघन मतदाता पुनरीक्षण अभियान में भाजपा का हर कार्यकर्ता निभाएगा महत्वपूर्ण भूमिका”

बस्ती। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में मतदाताओं को जागरूक करने तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने के उद्देश्य से विशेष सघन मतदाता पुनरीक्षण अभियान (SIR) को मिशन मोड में शुरू कर दिया है।
रुवार को भाजपा जिला कार्यालय पर आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानन्द राय ने अभियान की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में अभियान के जिला संयोजक, विधानसभा संयोजक तथा सभी मण्डल अध्यक्ष उपस्थित रहे। बैठक की अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष विवेकानन्द मिश्र ने की।

बैठक में SIR अभियान की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और यह पाया गया कि कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा अपेक्षित स्तर की सक्रियता नहीं दिखाई जा रही है। इस पर संगठन ने कठोर रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि अभियान को समयबद्ध एवं प्रभावी तरीके से संचालित करना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। ऐसे कार्यकर्ताओं को चेतावनी जारी करते हुए उनकी जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं।

क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानन्द राय ने कहा कि “भाजपा का मूल मंत्र है—संगठन, सेवा और समर्पण। SIR अभियान में प्रत्येक कार्यकर्ता को निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना होगा। कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहने पाए, यह हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है।” उन्होंने निर्देश दिए कि सभी मण्डलों में अभियान की रफ्तार तेज की जाए तथा प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट समय से भेजी जाए।

जिलाध्यक्ष श्री विवेकानन्द मिश्र ने कहा कि “बस्ती जनपद में SIR अभियान को पूर्ण गंभीरता के साथ संचालित किया जा रहा है। प्रत्येक कार्यकर्ता को 4 दिसंबर तक प्रतिदिन न्यूनतम 25 घरों पर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन करना अनिवार्य है। सभी पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में दर्ज हो, यह सुनिश्चित किया जाए। यदि किसी को फॉर्म भरने में कठिनाई हो तो कार्यकर्ता मौके पर ही उसे सहायता प्रदान करें।” उन्होंने कहा कि यह अभियान मात्र औपचारिकता नहीं, बल्कि लोकतंत्र को मजबूत करने का सशक्त माध्यम है और इसमें कार्यकर्ताओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

इस अवसर पर पूर्व विधायक दयाराम चौधरी, पूर्व विधायक प्रताप जायसवाल, भाजपा नेता एवं नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अंकुर वर्मा, चन्द्र शेखर मुन्ना, अखण्ड प्रताप सिंह, दिलीप पाण्डेय, कामेंद्र चौहान, गंगेश सिंह, धर्मेन्द्र जायसवाल, राजकुमार शुक्ला, गौरवमणि त्रिपाठी, लवकुश शुक्ला, गौरव अग्रवाल, दिव्यांशु दूबे, आदित्य शर्मा, दिलीप भट्ट, वेद प्रकाश त्रिपाठी, राम निवास गिरी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

