नुक्कड़ नाटक/जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर आम जनमानस को किया गया जागरूक

किसी भी आपात स्थिति में UP-112 पर तुरंत कॉल करें- एस एस पी

इटावा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक नगर अभयनाथ त्रिपाठी के मार्गदर्शन में जनपद में UP-112 आपातकालीन सेवा के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं जनसामान्य में त्वरित पुलिस सहायता की उपलब्धता के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश शासन की मंशानुरूप पुलिस मुख्यालय यूपी-112 टीम एवं जनपदीय यूपी-112 टीम द्वारा जनपद के विभिन्न चौराहों, सार्वजनिक स्थलों तथा भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में नुक्कड़ नाटक/विशेष जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

कार्यक्रम के अंतर्गत पुलिस कर्मियों द्वारा स्थानीय नागरिकों,दुकानदारों, राहगीरों,विद्यार्थियों,महिलाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों से संवाद स्थापित कर UP-112 की महत्वता एवं उपयोगिता बताई गई।साथ ही उपस्थित लोगों को बताया गया कि किसी भी आपात स्थिति जैसे मारपीट,छेड़छाड़,सड़क दुर्घटना,आग लगना,संदिग्ध गतिविधि,मेडिकल इमरजेंसी,घरेलू हिंसा,बुजुर्गों की सहायता आदि में UP-112 पर मात्र एक कॉल करने से तत्काल पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

स्कूल-कॉलेजों में विद्यार्थियों को “आपातकाल में सही समय पर सूचना देने का महत्व” समझाया गया तथा बालिकाओं को सुरक्षा हेतु 1090 व अन्य हेल्पलाइन नंबरों से भी अवगत कराते हुये UP-112 का रेस्पॉन्स टाइम, पेट्रोलिंग व्यवस्था, वाहन तैनाती एवं कॉल रिस्पॉन्स प्रोसेस के बारे में जानकारी दी गई।इन जागरूकता कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य जनपद के प्रत्येक नागरिक तक “आपातकाल में तुरंत सहायता -UP-112” की अवधारणा को पहुंचाना तथा पुलिस सेवाओं को और अधिक सुलभ एवं प्रभावी बनाना है।वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जनपद वासियों से अपील की है कि किसी भी आपात स्थिति में UP-112 पर तुरंत कॉल करें,ताकि समय पर सहायता उपलब्ध कराई जा सके।

