Tuesday, May 26, 2026
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पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान 2026 का हुआ शुभारंभ

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
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उद्घाटन सत्र में प्रदेश उपाध्यक्ष विधान परिषद सदस्य डॉ. धर्मेंद्र सिंह रहे मुख्य वक्ता

सिद्धार्थनगर। भारतीय जनता पार्टी के तत्वावधान में आयोजित “पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान 2026” का उद्घाटन सत्र सोमवार को मुख्यालय स्थिति एक होटल में पूरे उत्साह, अनुशासन एवं संगठनात्मक ऊर्जा के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य डॉ. धर्मेंद्र सिंह रहे।

कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन एवं डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय तथा भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया गया। डॉक्टर धर्मेद्र सिंह ने कार्यक्रम हाल में लगे प्रदर्शनी का उद्घाटन कर सभी के साथ उसका अवलोकन किया तथा सत्र को संबोधित करते हुए डॉ. धर्मेंद्र सिंह ने गौतम बुद्ध की पावन धरती को नमन किया तथा भाजपा की कार्यपद्धति पर विस्तार से प्रकाश डाला।

उन्होंने कहा कि सिद्धार्थनगर के महान तपस्वी कार्यकर्ताओं माधव प्रसाद त्रिपाठी, धनराज यादव, रामरेखा यादव तथा शिवलाल मित्तल जैसे कार्यकर्ता को तथा उनके योगदान को सदैव स्मरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता को संगठन की विचारधारा, सेवा, सुशासन एवं राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका को समझना चाहिए तथा वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के पदचिह्नों पर चलते हुए संगठन को आगे बढ़ाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि भाजपा केवल एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि राष्ट्र सेवा का व्यापक आंदोलन है, जिसकी नींव राष्ट्रवाद, संगठन शक्ति और जनसेवा पर आधारित है। डॉ. सिंह ने कहा कि भाजपा अनुशासन, समर्पण और सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। द्वितीय सत्र में भाजपा के इतिहास तथा तृतीय सत्र में भाजपा के विचार परिवार पर वक्ताओं ने प्रकाश डाला।

इस अवसर पर वर्ग प्रभारी एवं पूर्व सांसद अष्टभुजा शुक्ला, जिलाध्यक्ष दीपक मौर्या, सांसद जगदंबिका पाल, विधायक राजा जय प्रताप सिंह, विधायक श्यामधनी राही, पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री डॉ. सतीश द्विवेदी, जिला पंचायत अध्यक्ष शीतल सिंह, कुंवर विक्रम सिंह, पूर्व जिला पंचायतअध्यक्ष श्रीमती साधना चौधरी सहित जिले के सभी पूर्व अध्यक्ष गण, जिला पदाधिकारी गण, सभी मंडल अध्यक्ष गण, वरिष्ठ पदाधिकारी गण, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

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