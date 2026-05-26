ADG यातायात के आदेशानुसार चला सघन चेकिंग अभियान: ड्रिंक एंड ड्राइव, मोडिफाइड साइलेंसर और हूटर/साइरन पर हुई सख्त कार्रवाई

अपर पुलिस महानिदेशक (ADG) यातायात, महोदय के आदेशानुसार एवं जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन में आज जनपद के विभिन्न टोल प्लाजा पर यातायात नियमों के उल्लंघन के विरुद्ध एक विशेष और सघन चेकिंग अभियान चलाया गया।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और यातायात व्यवस्था को सुचारू व सुरक्षित बनाना था। चेकिंग के दौरान पुलिस और यातायात विभाग की संयुक्त टीम द्वारा टोल प्लाजा से गुजरने वाले विभिन्न वाहनों की बारीकी से जांच की गई।

अभियान के मुख्य बिंदु है- *ड्रिंक एंड ड्राइव* (Sharab Ke Nashe Mein Driving): ब्रीथ एनालाइजर (Breath Analyzer) के माध्यम से वाहन चालकों की जांच की गई। शराब के नशे में वाहन चलाते पाए गए चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की गई और उनके वाहन सीज/चालान किए गए।

मोडिफाइड साइलेंसर, अवैध हूटर और साइरन की चेकिंग की गई, निजी और व्यावसायिक वाहनों पर अवैध रूप से लगाए गए हूटर, साइरन और वीआईपी लाइटों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया गया। नियम विरुद्ध पाए गए वाहनों से मौके पर ही मोडिफाइड साइलेंसर और हूटर/साइरन उतरवाए गए और उन पर भारी जुर्माना लगाया गया। चेकिंग के साथ-साथ वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक भी किया गया।

उन्हें समझाया गया कि नशे में गाड़ी चलाना न सिर्फ कानूनन अपराध है, बल्कि उनकी और दूसरों की जान के लिए भी बेहद खतरनाक है। मोडिफाइड साइलेंसर का प्रयोग करने वालों पर एमवी एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की गई और उन्हें जागरूक किया गया कि इसका प्रयोग स्वयं ना करें और औरों को भी करने से रोके।

टी०एस०आई० वीर बहादुर ने कहा कि यातायात नियमों का उल्लंघन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ड्रिंक एंड ड्राइव और वाहनों पर मोडिफाइड साइलेंसर और अवैध हूटर/साइरन का प्रयोग करने वालों के खिलाफ यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।