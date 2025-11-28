मिशन शक्ति 5.0 के तहत बाल श्रम व बाल विवाह रोकथाम को वृहद अभियान

महिला कल्याण, श्रम, पुलिस विभाग और सीडब्ल्यूसी की संयुक्त टीम की कार्यवाही

हमीरपुर। जिला प्रोबेशन अधिकारी राजीव कुमार सिंह के निर्देशन में विकास खंड सुमेरपुर और तहसील मौदहा क्षेत्र में मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत बाल श्रम व बाल विवाह की रोकथाम के लिए व्यापक जागरूकता एवं रेस्क्यू अभियान चलाया गया। यह संयुक्त अभियान महिला कल्याण विभाग, श्रम विभाग, पुलिस विभाग तथा बाल कल्याण समिति (CWC) की टीम द्वारा संचालित किया गया, जिसका उद्देश्य जिले को बाल श्रम एवं बाल विवाह मुक्त बनाना है।

अभियान के दौरान दुकानों, प्रतिष्ठानों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में चेकिंग कर बाल श्रम में संलग्न बच्चों को मुक्त कराया गया, साथ ही दुकानदारों को स्पष्ट चेतावनी दी गई कि वे किसी भी हाल में बाल श्रम न कराएं। टीम ने बाल श्रम के दंडात्मक प्रावधानों की जानकारी देते हुए लोगों में जागरूकता फैलायी।

इस मौके पर सरकार द्वारा महिलाओं और बच्चों की सहायता हेतु संचालित महत्वपूर्ण हेल्पलाइन 112, 1090, 1098 और 181 के बारे में भी विस्तार से बताया गया, ताकि जरूरतमंद लोग समय पर सहायता प्राप्त कर सकें।

अभियान में श्रम प्रवर्तन अधिकारी, सुपरवाइजर, संबंधित थाना प्रभारी, बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष, बाल संरक्षण अधिकारी, तथा हब फॉर एम्पावरमेंट से जिला समन्वयक एवं जेंडर स्पेशलिस्ट मौजूद रहे।