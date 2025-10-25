एसएमजीआई के बीएससी नर्सिंग में वैष्णवी यादव टॉपर

इटावा। सर मदनलाल इंस्टिट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल में अध्ययनरत बीएससी नर्सिंग द्वितीय सेमेस्टर के छात्र छात्राओं ने जुलाई 2025 की परीक्षा परिणाम में उत्कृष्ठ प्रदर्शन कर संस्थान की शैक्षणिक परंपरा को लगातार कायम रखा है।

डायरेक्टर डॉ.उमाशंकर शर्मा ने खुशी जताते हुए जानकारी दी कि,अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी,लखनऊ द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम में इस वर्ष भी संस्थान का रिजल्ट 100 प्रतिशत रहा है जो हमारे संस्थान के विद्यार्थियों की मेहनत और शिक्षकों के कुशल मार्गदर्शन का ही प्रमाण है।

इस बार द्वितीय सेमेस्टर में वैष्णवी यादव ने सर्वाधिक (80%) अंक अर्जित कर पहला स्थान,अनुष्का ने 78.5 % के साथ द्वितीय,तनु यादव ने (78%)के साथ तृतीय,प्रियांशी यादव ने चतुर्थ,प्रतिभा ने पांचवे स्थान के साथ मुस्कान शर्मा,इशु यादव,श्रेष्ठी बघेल ने भी कड़ी मेहनत और अनुशासन से परिणाम को उल्लेखनीय बनाया है।

इसी क्रम में सर मदनलाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन डॉ.विवेक यादव ने संस्थान के निदेशक सहित समस्त स्टाफ और विद्यार्थियों को बधाई देते हुए इसी प्रकार से कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित किया।