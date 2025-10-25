महिला की संदिग्ध परिस्थितयों में मौत सास व देवरानी पर ज़हर देने का आरोप

हजपुरा,अम्बेडकरनगर बसखारी थाना क्षेत्र के घेरवा मरोचा गांव में गुरुवार देर रात एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान मधु निषाद (पत्नी संजय निषाद) के रूप में हुई है। मरने से पहले महिला ने अपने सास ज्ञानमती और देवरानी रंजना पर ज़हर देने का आरोप लगाया है।जानकारी के मुताबिक, देर रात किसी बात को लेकर मधु का अपनी सास और देवरानी से विवाद हो गया था। आरोप है कि झगड़े के दौरान दोनों ने उसे कोई जहरीला पदार्थ दे दिया। कुछ ही देर बाद मधु की तबीयत बिगड़ने लगी।

मधु की बेटी ने घटना की सूचना अपने मामा को दी। ननिहाल पक्ष के लोग मौके पर पहुंचे और उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान मधु की मौत हो गई। बताया जाता है कि मौत से पहले मधु ने बयान दिया कि मेरी सास और देवरानी ने मुझे ज़हर दिया है। सूचना पर पहुंचे थानाध्यक्ष सुनील कुमार पाण्डेय ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।ग्रामीणों के अनुसार, परिवार में आए दिन कहासुनी होती थी। फिलहाल पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।