बिलग्राम में 15 नवम्बर से शुरू होगा श्री रामलीला एवं बिलग्राम महोत्सव

सुभाष पार्क बिलग्राम में श्री रामलीला एवं प्रदर्शनी समिति के प्रबंधक नीरज सिंह के नेतृत्व में आयोजित गणेश पूजन के साथ आगामी रामलीला एवं बिलग्राम महोत्सव की तैयारियों का शुभारंभ हो गया।

गणेश पूजन के कार्यक्रम में श्रद्धा और उत्साह का माहौल रहा। इसी के साथ यह घोषणा की गई कि 15 नवम्बर से बीजीआरएम इंटर कॉलेज मैदान पर भव्य रामलीला एवं नुमाइश का आयोजन होगा।

यह रामलीला बिलग्राम की ऐतिहासिक परंपरा और गंगा–जमुना तहज़ीब की अनूठी मिसाल पेश करती है, जहाँ सभी समुदाय एक साथ मिलकर धार्मिक और सांस्कृतिक एकता का संदेश देते हैं।

इस अवसर पर चेयरमैन अनिल राठौर, समिति के महामंत्री रामसेवक यादव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रेम श्रीवास्तव, संरक्षक प्रदीप यादव, संयोजक धर्मेंद्र यादव, भाजपा जिला मंत्री मंगतराम, मंडल अध्यक्ष शैलेन्द्र, आचार्य नवनीत द्विवेदी, जेपी गुप्ता, शारदाबक्स, अमरीश, शिवम तिवारी, आनंद, शिवम सिंह, अतुल राजपूत, अमित राजपूत, मिलन सिंह, सूरज सिंह, गौतेंद्र, अजय कुशवाहा, अमन, विशाल, मोनू अर्कवंशी सहित समिति के सभी सदस्य उपस्थित रहे।

आयोजकों ने बताया कि इस वर्ष महोत्सव में धार्मिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन कार्यक्रमों के साथ नुमाइश के विविध झूले, खानपान स्टॉल और हस्तशिल्प प्रदर्शनी विशेष आकर्षण रहेंगे।

