ट्रैक्टर ट्राली पलटी सगे भाईयों समेत दो दबे हालत गम्भीर

हजपुरा,अंबेडकरनगर सम्मनपुर थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। मिर्जापुर दुबहर गांव के पास ईंट लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खेत में पलट गई। हादसे में ट्रैक्टर चला रहे युवक सहित उसके दो सगे भाई ट्रैक्टर के नीचे दब गए, जिससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

महमूदपुर गांव निवासी आलोक यादव अपने भाइयों विशाल (25) और विकास (23) के साथ ट्रैक्टर-ट्रॉली से ईंट ढुलाई का कार्य कर रहे थे। शनिवार सुबह जलालपुर मसेड़ा गांव में ईंट पहुंचाकर तीनों वापस लौट रहे थे। इसी दौरान मिर्जापुर दुबहर गांव के पास अचानक ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ गया और ट्रॉली समेत खेत में पलट गई।

हादसे में ट्रैक्टर चला रहे आलोक यादव और उसके दोनों भाई ट्रैक्टर के नीचे दबकर गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं, ट्रॉली पर सवार अन्य मजदूर कूदकर अपनी जान बचाने में सफल रहे। सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ जुट गई और पुलिस को अवगत कराया गया।

मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद तीनों भाइयों को ट्रैक्टर के नीचे से बाहर निकाला और एंबुलेंस से जिला अस्पताल भेजवाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि हादसे की जांच की जा रही है। घटना के बाद गांव में शोक और दहशत का माहौल है।