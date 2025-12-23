Tuesday, December 23, 2025
खाड़ी देश में नौकरी दिलवाने के नाम पर लाखों की ठगी

एजेंटों पर गंभीर आरोप, पीड़ित पिता ने पुलिस से लगाई गुहार

जलालपुर, अम्बेडकरनगर खाड़ी देश में रोजगार दिलाने के नाम पर लाखों रुपये की ठगी करने और युवक को सऊदी अरब में बेच दिए जाने की आशंका का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित पिता की शिकायत के बाद भी आरोपी एजेंटों द्वारा बेटे की वापसी के नाम पर और रुपये की मांग किए जाने से पीड़ित परिवार दहशत में है। इस मामले में जलालपुर कोतवाली पुलिस को लिखित शिकायत देकर पीड़ित ने कार्रवाई की मांग की है।

जलालपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम डीहवा इस्माइलपुर निवासी छोटेलाल चौहान पुत्र धर्मराज चौहान ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि आजमगढ़ जनपद के थाना सरायमीर अंतर्गत ग्राम सरवन निवासी आरिफ पुत्र मकसूद अहमद तथा मोहम्मद दानिश, अखिलेश गुप्ता और फैसल जमीर ने उसके पुत्र प्रदीप चौहान को सऊदी अरब में अच्छी कंपनी, अच्छा वेतन और बेहतर काम दिलाने का लालच देकर ₹1,13,000 ले लिए। इसके बाद एजेंटों ने उसके पुत्र को सऊदी अरब भेज दिया।

पीड़ित के अनुसार, बेटे के विदेश जाने के बाद उससे कोई संपर्क नहीं हो सका। 28 अक्टूबर 2025 को अचानक प्रदीप चौहान का फोन घर आया, जिसमें उसने रो-रोकर बताया कि एजेंटों ने उसे कंपनी में नौकरी दिलाने के बजाय सऊदी अरब में कहीं बेच दिया है और वह गंभीर संकट में फंसा हुआ है। युवक ने अपने पिता से किसी तरह उसे बचाने की गुहार लगाई।

बेटे की बात सुनकर पीड़ित पिता ने एजेंटों से संपर्क कर पुत्र को सकुशल वापस लाने और रुपये लौटाने की मांग की, लेकिन आरोप है कि एजेंटों ने वापसी के नाम पर ₹81,000 और देने की शर्त रखी। बेटे की सुरक्षित वापसी के लालच में पीड़ित ने 5 दिसंबर 2025 को अखिलेश के खाते में ₹25,000 तथा 4 दिसंबर 2025 को जुलेखा खातून के पंजाब नेशनल बैंक खाते में ₹56,000 ट्रांसफर कर दिए।

इसके बावजूद न तो युवक को वापस बुलाया गया और न ही कोई ठोस प्रयास किया गया। पीड़ित का आरोप है कि जब वह बार-बार रुपये और बेटे की वापसी की मांग करता है तो आरोपी एजेंट गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देते हैं। मजबूर होकर पीड़ित पिता ने जलालपुर कोतवाली में लिखित शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर बेटे को सकुशल वापस लाने और ठगी की रकम वापस दिलाने की मांग की है।

इस संबंध में जलालपुर कोतवाल संतोष कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ित पिता की तहरीर प्राप्त हुई है, मामले की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

