पौने दो करोड़ की लागत से गौरीगंज ब्लाक में तीन सम्पर्क मार्गों का होगा निर्माण

2.7किमी है कुल लम्बाई,शासन की ओर से 17.20लाख की प्रथम किश्त जारी हुई

लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड में गौरीगंज विकास खंड के तीन सम्पर्क मार्गों के निर्माण के लिए शासन की ओर से पौने दो करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है।

तीनों सम्पर्क मार्गों की कुल लम्बाई 2.7किमी है। सम्पर्क मार्गों के निर्माण के लिए वित्तीय स्वीकृति और प्रथम किश्त की धनराशि मंगलवार को जारी हुई है।

अधिशासी अभियंता इंजीनियर शैलेन्द्र कुमार ने बताया कि कार्ययोजना काफी पहले भेजी गई थी।

मथुरा सोनार का पुरवा सम्पर्क मार्ग के नव निर्माण के लिए 76.62लाख रु की धनराशि स्वीकृत हुई है।इसकी लम्बाई 1.100किमी है।

बस्ती देई भवानी के आगे पेंटेड सड़क से बिहारी गंज मार्ग सम्पर्क मार्ग -800मी के निर्माण के लिए 55.02लाख रु की धनराशि स्वीकृत की गई है।

बरौलिया मानमतीपुर मार्ग से मधुकर होते हुए दर्जिन तक सम्पर्क मार्ग -800मी के निर्माण के लिए 55.07लाख रु की धनराशि स्वीकृत हुई है।

अधिशासी अभियंता ने बताया कि प्रथम किश्त के रूप में 17.20लाख रु मिल चुके हैं। निविदा प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जाएगी।