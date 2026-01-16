Friday, January 16, 2026
spot_img
HomeMarqueeहज यात्रा पर जाने वालो को नया मेडिकल फिटनेस बनाना होगा
MarqueeUttar PradeshOther

हज यात्रा पर जाने वालो को नया मेडिकल फिटनेस बनाना होगा

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
0
83

संभल। डॉ इफ्तेखार अहमद कुरैशी प्रदेश अध्यक्ष कुरैशी कांन्फ्रेंस उत्तर प्रदेश ने हज यात्रा 2026 स्वास्थ्य संबंधी हज ट्रेनेर ट्रेनिंग में दी गई महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया है कि हज यात्रा पर वही व्यक्ति जा सकता है जो शारीरिक रूप से पुरी तरह स्वस्थ हो इसलिए सभी हाजी और हज्जनो को फिर से नया मेडिकल फिटनेस बनाना होगा जिसकी गाईड लाईन हज कमेटी जल्द जारी करेगी इन्होंने बताया कि इस साल हज पर जाने वाले यात्रियों को एक स्मार्ट वांच भी दी जाएगी जो उन की मदद करेगी और मीना में हाजियों को सोफा कम बेड भी मिलेगा जनपद संभल से चयनित हो कर हज ट्रेनेर ट्रेनिंग लेकर मुम्बई से डॉ इफ्तेखार अहमद तकी अशरफ मोहम्मद नदीम अहमद रज़ा मोहम्मद अली दो दिन का प्रशिक्षण प्राप्त किया इन्होंने बताया कि इस साल हज यात्रा को सुविधाजनक और सुव्यवस्थित बनाने की कोशिश की है हज यात्रिगण तीसरी किस्त जमा करने की तैयारी करे तारीख की घोषणा जल्द की जायेगी

Previous article
कंबल वितरित कर खिचड़ी भोज कराया
Next article
नपा अध्यक्ष चमन आरा राईनी ने केक काटकर मनाया सांसद डिंपल यादव का जन्मदिन
Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Load more

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

Avadhnama took its readers for the pilgrimage to many places within the country and also to umrah a ziarat.

Contact us: avadhnamawebsite@gmail.com

FOLLOW US

© Copyright - Avadhnama - All Rights Reserved