हज यात्रा पर जाने वालो को नया मेडिकल फिटनेस बनाना होगा

संभल। डॉ इफ्तेखार अहमद कुरैशी प्रदेश अध्यक्ष कुरैशी कांन्फ्रेंस उत्तर प्रदेश ने हज यात्रा 2026 स्वास्थ्य संबंधी हज ट्रेनेर ट्रेनिंग में दी गई महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया है कि हज यात्रा पर वही व्यक्ति जा सकता है जो शारीरिक रूप से पुरी तरह स्वस्थ हो इसलिए सभी हाजी और हज्जनो को फिर से नया मेडिकल फिटनेस बनाना होगा जिसकी गाईड लाईन हज कमेटी जल्द जारी करेगी इन्होंने बताया कि इस साल हज पर जाने वाले यात्रियों को एक स्मार्ट वांच भी दी जाएगी जो उन की मदद करेगी और मीना में हाजियों को सोफा कम बेड भी मिलेगा जनपद संभल से चयनित हो कर हज ट्रेनेर ट्रेनिंग लेकर मुम्बई से डॉ इफ्तेखार अहमद तकी अशरफ मोहम्मद नदीम अहमद रज़ा मोहम्मद अली दो दिन का प्रशिक्षण प्राप्त किया इन्होंने बताया कि इस साल हज यात्रा को सुविधाजनक और सुव्यवस्थित बनाने की कोशिश की है हज यात्रिगण तीसरी किस्त जमा करने की तैयारी करे तारीख की घोषणा जल्द की जायेगी