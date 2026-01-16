Friday, January 16, 2026
कंबल वितरित कर खिचड़ी भोज कराया

इटावा। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर हर वर्ष की परंपरा का निर्वहन करते हुए श्री जगत जननी उमा समिति एवं श्री भोले शंकर शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति के तत्वाधान में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष कृष्ण मुरारी गुप्ता के आवास सिविल लाइन पर गरीब,बेसहारा,निर्धन,असहाय विधवा एवं विकलांगों को कंबल वितरित कर खिचड़ी भोज कराया गया।

इस अवसर पर इटावा सदर विधायक श्रीमती सरिता भदोरिया पूर्व सांसद रघुराज सिंह शाक्य प्रेमदास कठेरिया भाजपा जिला अध्यक्ष अरुण कुमार गुप्ता अनुनिवर्तमान जिला अध्यक्ष संजीव राजपूत आदि का समिति के पदाधिकारी द्वारा माल्यार्पण कर एव अंग वस्त्र पहनकर भव्य स्वागत किया गया।

सदर विधायक ने अपने संबोधन में मकर संक्रांति की सभी को शुभकामनाएं देते हुए समिति के संरक्षक ओमप्रकाश गुप्ता का आभार व्यक्त किया और कहा कि लोग अपने और अपने परिवार की चिंता करते हैं लेकिन श्री गुप्ता बरसों से कंबल वितरित कर एवं खिचड़ी भोज कराकर दूसरो के परिवारों की चिंता रखते हैं जो बहुत ही प्रशंसनीय है हम ईश्वर से कामना करते हैं यह और इनका परिवार दिन दूना रात चौगना तरक्की करें और गरीबों की मदद करते रहे।

इस अवसर पर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष कृष्ण मुरारी गुप्ता महामंत्री सदाशिव श्रीवास्तव महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष मंजू पांडे प्रदेशीय मंत्री गुड्डी बाजपेई शहर के प्रतिष्ठित व्यवसाई राजीव अग्रवाल कपिल गुप्ता डॉक्टर एस सी गुप्ता शिव वीर सिंह भदोरिया प्रोफेसर आरके अग्रवाल प्रोफेसर मनोज गुप्ता मुकेश गुप्ता सीपू चौधरी राजीव वर्मा तेजपाल राजपूत संजीव अग्रवाल पीकेएस भदोरिया प्रदीप अग्रवाल एडवोकेट आदित्य तिवारी सोनू गुप्ता आशु गुप्ता सुशील यादव अशोक जाटव इरशाद अली टिंकू हाजी अच्छे भाई कुलदीप सक्सेना आदि मौजूद रहे।

