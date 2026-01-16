मकर संक्रांति के शाही स्नान से पहले बिलग्राम राजघाट पर मॉक ड्रिल, 112 कॉल पर 5 मिनट में पहुंची फायर सर्विस व PRV

बिलग्राम राजघाट पर मकर संक्रांति के शाही स्नान को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट नजर आ रहा है। इसी क्रम में आज राजघाट पर मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया गया, जिसमें आपात परिस्थितियों से निपटने के लिए सुरक्षा एवं राहत व्यवस्थाओं की हकीकत को परखा गया।

मॉक ड्रिल के दौरान फायर सर्विस और पुलिस PRV की रिस्पॉन्स टाइमिंग चेक की गई। 112 पर सूचना दिए जाने के मात्र 5 मिनट के भीतर फायर सर्विस और PRV टीम मौके पर पहुंच गई, जिसे प्रशासन ने बेहद संतोषजनक बताया।

इस मॉक ड्रिल की खुद मौके पर मौजूद रहकर निगरानी बिलग्राम एसडीएम एन. राम और सीओ रवि प्रकाश सिंह ने की।

एसडीएम एन. राम ने बताया:

“मकर संक्रांति के शाही स्नान को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मॉक ड्रिल के दौरान सभी विभागों की त्वरित प्रतिक्रिया बेहद सराहनीय रही। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है।”

सीओ रवि प्रकाश सिंह ने कहा:

“आज की मॉक ड्रिल में पुलिस, फायर सर्विस और PRV की प्रतिक्रिया समय पर रही। 112 पर कॉल के बाद 5 मिनट में मौके पर पहुंचना एक बड़ी उपलब्धि है। शाही स्नान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रहेगी और किसी भी स्थिति से सख्ती से निपटा जाएगा।”

प्रशासन ने स्पष्ट किया कि मकर संक्रांति के शाही स्नान के दौरान राजघाट क्षेत्र में पुलिस, फायर ब्रिगेड और आपदा प्रबंधन टीमें अलर्ट मोड पर रहेंगी, ताकि श्रद्धालु सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से स्नान कर सकें।