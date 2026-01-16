Friday, January 16, 2026
spot_img
HomeMarqueeनपा अध्यक्ष चमन आरा राईनी ने केक काटकर मनाया सांसद डिंपल यादव...
MarqueeUttar PradeshSiddharth Nagar

नपा अध्यक्ष चमन आरा राईनी ने केक काटकर मनाया सांसद डिंपल यादव का जन्मदिन

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
0
74

बांसी सिद्धार्थनगर। समाजवादी पार्टी नगर कार्यालय पर बृहस्पतिवार की शाम नपा अध्यक्ष चमन आरा राईनी ने केक काटकर सांसद डिंपल यादव का जन्म दिन मनाया। इस अवसर पर नपा अध्यक्ष चमन आरा राईनी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी और सांसद डिंपल यादव महिलाओ की बुलंद आवाज है। वह हमेशा गरीबों, मजलूमों, असहाय लोगो और महिलाओं के हक की लड़ाई सदन से लेकर सड़क तक लड़ती है। उन्होंने कहा कि डिम्पल यादव सादगी की मिशाल है और समाज के अंतिम व्यक्ति चेहरे पर मुस्कान लाना चाहती है।

पूर्व नपा अध्यक्ष और सपा जिला उपाध्यक्ष मो इदरीश पटवारी ने कहा कि डिम्पल यादव हमेशा देश व प्रदेश के तरक्की की सोच के साथ काम करती है। कार्यक्रम को नगर अध्यक्ष कपिल देव, मुस्तकीम खान आदि ने संबोधित किया।इसके बाद सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने केक काटकर एक दूसरे को खिलाया और खुशी का इजहार किया। इस अवसर पर सुमन यादव, करीम राईनी अजहर खान, महताब आलम सन्नू, इरफान शेख, राधेश्याम जायसवाल, कैफ खान, मैनू सहित तमाम लोग मौजूद थे। कार्यक्रम के अंत में नपा अध्यक्ष चमन आरा राईनी ने गरीबों को कंबल भेंट किया।

Previous article
हज यात्रा पर जाने वालो को नया मेडिकल फिटनेस बनाना होगा
Next article
आफताब के नेतृत्व में मनाया गया सपा सांसद डिंपल यादव का जन्मदिन
Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Load more

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

Avadhnama took its readers for the pilgrimage to many places within the country and also to umrah a ziarat.

Contact us: avadhnamawebsite@gmail.com

FOLLOW US

© Copyright - Avadhnama - All Rights Reserved