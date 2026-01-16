Friday, January 16, 2026
आफताब के नेतृत्व में मनाया गया सपा सांसद डिंपल यादव का जन्मदिन

गोरखपुर । समाजवादी पार्टी की महिला सशक्तिकरण की सशक्त प्रतीक, सादगी और संवेदनशीलता की जीवंत मिसाल तथा मैनपुरी की लोकप्रिय सांसद श्रीमती डिंपल यादव जी का जन्मदिन गोरखपुर में सेवा, समर्पण और सामाजिक सरोकार के भाव के साथ बड़े ही हर्षोल्लास एवं उत्साहपूर्वक मनाया गया। यह कार्यक्रम समाजवादी पार्टी महानगर के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सचिव आफताब अहमद के नेतृत्व में आयोजित हुआ, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ समाज के विभिन्न वर्गों की व्यापक सहभागिता देखने को मिली।

जन्मदिन के पावन अवसर पर एशियन सहयोगी संस्था के अनाथ आश्रम में विशेष सेवा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान बच्चों के साथ केक काटकर जन्मदिन मनाया गया तथा उन्हें मिठाइयाँ, ताजे फल एवं पुरस्कार वितरित किए गए। बच्चों के चेहरों पर झलकती मुस्कान और खुशी ने पूरे परिसर को अपनत्व, संवेदना और उल्लास से भर दिया। इस अवसर पर युवा नेता आफताब अहमद ने कहा कि बच्चों की खुशी ही इस आयोजन की सबसे बड़ी उपलब्धि है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अनिल यादव एवं मोहम्मद हसन ने संयुक्त रूप से कहा कि श्रीमती डिंपल यादव जी महिलाओं की आवाज़ को मजबूती देने वाली एक सशक्त, संवेदनशील और संघर्षशील नेता हैं, जिन्होंने संसद से लेकर समाज के हर मंच पर महिलाओं के अधिकार, सम्मान और सुरक्षा के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाया है। वहीं शहाबुद्दीन अली एवं विनोद विश्वकर्मा ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने अपने शासनकाल में महिलाओं की शिक्षा, सुरक्षा और स्वावलंबन के लिए ऐतिहासिक योजनाएँ लागू कीं, जिनका लाभ समाज के अंतिम पायदान तक पहुँचा।

शुभम यादव एवं मुन्ना यादव ने अपने विचार रखते हुए कहा कि डिंपल यादव जी का जीवन सादगी, संघर्ष और जनसेवा की प्रेरणादायक मिसाल है। समाजवादी पार्टी का संकल्प महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाना है, ताकि वे आत्मनिर्भर बनकर देश की प्रगति में समान भागीदार बन सकें। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी लोगों ने श्रीमती डिंपल यादव जी के दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन की कामना की तथा समाज में सेवा, सहयोग और मानवता की भावना को और अधिक सुदृढ़ करने का संकल्प लिया।

इस अवसर पर शुभम यादव, अनिल यादव, मो. नदीम, श्रेया, दिशा सिंह, शहाबुद्दीन अली, आमिर अली, सोनू अली, अक्षयबर कनौजिया, मोहम्मद हसन, विनोद विश्वकर्मा, मुन्ना यादव, आफताब अहमद, इम्तियाज अहमद, गोलू यादव, अनूप यादव, हिमालय कुमार, शक्ति पांडे सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

