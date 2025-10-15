Wednesday, October 15, 2025
‘घोर कलयुग है’, Anjali Arora को माता सीता के रूप में देख भड़के यूजर्स, कभी MMS लीक होने पर मचा था बवाल

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
कभी ‘कच्चा बादाम’ गाने और कभी MMS लीक होने के लेकर हमेशा विवादों में घिरी रहीं अंजलि अरोड़ा ने एक बार फिर से कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है। हाल ही में उनके माता सीता के रूप में कई लुक वायरल हो रहे हैं, जिसे देखने के बाद यूजर्स बुरी तरह से उन पर और फिल्ममेकर्स पर भड़क गए हैं।

सोशल मीडिया सेंसेशन अंजलि अरोड़ा और विवादों का नाता काफी पुराना और गहरा है। उन्हें इंटरनेट पर पहचान ‘कच्चा बादाम’ गर्ल गाने से मिली थी। इस गाने ने उन्हें इतना बड़ा बनाया कि वह कंगना रनौत के शो ‘लॉकअप’ में कंटेस्टेंट बनकर मुनव्वर फारूकी के साथ नजर आईं।

हमेशा कंट्रोवर्सी से घिरी रहने वाली अंजलि अरोड़ा एक बार फिर से चर्चा में आई हैं। इस बार उनके विवादों में फंसने का कारण हैं माता सीता का गेटअप। उनका एक लुक सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर फैंस का गुस्सा एकदम सातवें आसमान पर पहुंच गया है। क्यों आखिर फैंस इतना गुस्सा हो रहे हैं, चलिए बताते हैं।

अंजलि अरोड़ा पर्दे पर निभाएंगी ‘सीता’ का किरदार

अंजलि अरोड़ा सोशल मीडिया से निकलकर अब म्यूजिक वीडियो और एक्टिंग में भी अपनी किस्मत आजमा रही हैं। उनकी लास्ट म्यूजिक वीडियो ‘दिल पर चलाई छुरियां’ काफी बड़ी हिट हुई थी। इसके बाद अब जल्द ही वह फिल्म ‘श्री रामायण कथा’ में माता सीता का रोल निभाने वाली हैं, जिसमें उनके अपोजिट 1920 एक्टर रजनीश दुग्गल, शील वर्मा, निर्भय वाधवा और देव शर्मा मुख्य भूमिका में दिखाई देंगे।

अंजलि का इस माइथोलॉजिकल फिल्म में से एक लुक वायरल हो रहा है, जिसमें वह ऑरेंज साड़ी पहने माथे पर सिंदूर लगाए हुए हैं और उन्होंने गांव के स्टाइल के तरीके में पल्लू लिया हुआ है। इसके साथ उन्होंने गोल्ड इयरिंग्स पहनी है और हाथों में बैंगल पहने हुए हैं। लाल बिंदी के साथ माता सीता के गेटअप के लिए उन्होंने मिनिमल मेकअप लगाया हुआ है। इस फोटो को इंस्टेट बॉलीवुड नाम के पेज ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है।

क्यों लोग नहीं चाहते ‘सीता’ का किरदार निभाए अंजलि

अंजलि अरोड़ा की इमेज सोशल मीडिया पर एक बोल्ड गर्ल के रूप में बनी है। वह अक्सर शीशे के सामने खड़े होकर ऐसे डांस करती हैं, जिसकी वजह से उन्हें कई बार ट्रोल होना पड़ता है। यही वजह है कि लोग नहीं चाहते कि एक्ट्रेस माता-सीता का किरदार अदा करें। माता सीता के गेटअप में उन्हें देखकर एक यूजर ने लिखा, “इसको सीता बनाया ये बहुत बड़ा अपमान है”।

दूसरे यूजर ने लिखा, “मैं माफी मांगना चाहूंगी, लेकिन माता सीता का किरदार इंस्टाग्राम पर ठुमके लगाने वाली नहीं निभा सकती”। एक और अन्य यूजर ने लिखा, “घोर कलयुग की शुरुआत हो चुकी है, हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि ये माता सीता बने”। यूजर्स उन्हें ‘सीता’ के किरदार में फिल्म में देखने के लिए राजी नहीं हैं। ‘कच्चा बादाम’ गाने के अलावा एक MMS लीक को लेकर भी चर्चा में आई थीं।

Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
