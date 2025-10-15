AFG vs BAN 3rd ODI: अफगानिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ तीसरा वनडे 200 रनों से जीतकर तीन मैचों की वनडे सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने इब्राहिम जादरान (95) और मोहम्मद नबी (नाबाद 62) की पारियों की मदद से 293/9 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश की टीम 93 रन पर ऑलआउट हो गई, जिसमें बिलाल सामी ने पांच विकेट लिए। यह अफगानिस्तान की वनडे क्रिकेट में दूसरी सबसे बड़ी जीत थी और उन्होंने बांग्लादेश से पिछली टी20 सीरीज की हार का बदला भी लिया।

AFG vs BAN 3rd ODI: अफगानिस्तान ने तीन मैचों की वनडेसीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे मैच 200 रन के बड़े अंतर से जीता। उन्होंने बांग्लादेश को हराकर तीन मैचों की वनडेसीरीज को 3-0 से अपने नाम किया। मैच में अफगानिस्तान की टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। पहले बैटिंग करते हुए अफगानिस्तान ने 50 ओवर के इस खेल में पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेट पर 293 रन बनाए। टीम की तरफ से इब्राहिम जादरान 95 रन बनाकर आउट हुए, जबकि मोहम्मद नबी के बल्ले से नाबाद 62 रन निकले। इसके जवाब में बांग्लादेश की टीम 93 रन पर ऑलआउट हो गई।

AFG vs BAN 3rd ODI: अफगानिस्तान ने 3-0 से बांग्लादेश का किया सूपड़ा साफ

दरअसल, अफगानिस्तान (AFG vs BAN 3rd ODI) की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए शानदार शुरुआत की। दोनों ओनर्स के बीच 99 रन की पार्टनरशिप बनी। रहमानुल्लाहगुरबाज के रूप में पहला झटका टीम को लगा, जिन्होंने 44 गेंद में 42 रन की पारी खेली। वहीं, दूसरे ओपनर इब्राहिम जादरान ने बैटिंग शानदार की, लेकिन वह शतक जड़ने से चूक गए। इब्राहिम ने 111 गेंदों पर 95 रन की पारी खेली, जिसमें 2 छक्के और 7 चौके शामिल रहे।

बांग्लादेश की पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखरी

इसके जवाब में बांग्लादेश क्रिकेट टीम की शुरुआत खराब रही। टीम का पहला विकेट 35 रन पर गिरा और कुछ ही समय में 27.1 ओवर के अंदर बांग्लादेश की पूरी टीम सिर्फ 93 रन पर ऑलआउट हो गई। बांग्लादेश की तरफ से सिर्फ ओपनरसैफहसन 43 रन की पारी खेल पाए। उनके अलावा कोई दूसरा बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं पार कर सका। अफगान गेंदबाजों में सबसे अहम योगदान बिलालसामी का रहा, जिन्होंने 33 रन देकर पांच विकेटलिए।

बांग्लादेश से लिया बदला

बांग्लादेश से अफगानिस्तान ने वनडेसीरीज जीतकर पुराना बदला लिया। इससे पहले बांग्लादेश ने तीन टी20 मैचों की सीरीज में अफगानिस्तान को 3-0 से रौंद दिया था। इस तरह अफगानिस्तान ने वनडेसीरीज में जीत हासिल कर ठीक उसी तरह से हिसाब बराबर किया। इसके साथ ही अफगानिस्तान ने पहली बार लगातार 5 वनडेसीरीज जीतने की उपलब्धि हासिल की।

अफगानिस्तान ने रचा इतिहास

अफगानिस्तान की टीम की वनडे क्रिकेट में ये अब तक की दूसरी सबसे बड़ी जीत है। यह अबूधाबी के शेख जायद स्टेडियम में ODI इतिहास की सबसे बड़ी जीत भी बन गई है। इससे पहले साउथअफ्रीका ने 2024 में आयरलैंड को 174 रन से हराया था। इस तरह अफगान की टीम ने साउथ अफ्रीका का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया। बता दें कि इस मैदान पर अब तक 56 वनडे मुकाबले खेले जा चुके हैं, लेकिन अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को 200 रनों से रौंदते हुए नया रिकॉर्ड बना दिया है।

अबूधाबी में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत