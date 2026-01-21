Wednesday, January 21, 2026
प्रदेश प्राथमिक शिक्षकों की मासिक बैठक आयोजित

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
बाराबंकी। शिक्षा क्षेत्र रामनगर के प्राथमिक विद्यालय सिरौली कला में जिला महामंत्री उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ उमानाथ मिश्र की अध्यक्षता में मासिक शिक्षक संकुल बैठक जनवरी माह का आयोजन किया गया। बैठक का आरंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक मनोज तिवारी द्वारा सभी आगंतुकों को बैज लगाकर माल्यार्पण करते हुए नववर्ष के उपलक्ष में डायरी वा पेन भेंट कर उनका स्वागत किया गया। बैठक के दौरान विद्यालय के बच्चों द्वारा नवग्रहों का परिचय संबंधी कार्यक्रम प्रस्तुत कर उपस्थित सभी लोगों का ध्यानाकर्षण किया।

बैठक कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के बच्चों को जाड़े से बचने के लिए ऊनी टोपी का भी वितरण किया गया। मासिक शिक्षक संकुल बैठक में एआरपी मृदुलिमा पाठक, न्याय पंचायत प्रभारी आशुतोष प्रकाश गौतम, ग्राम प्रधान श्रीकांत शुक्ला, आलोक शुक्ला, देश दीपक शुक्ला,श्याम किशोर बाजपेई, संकुल शिक्षक सिद्धार्थ शंकर शुक्ला, संदीप सिंह, शिशिर पांडे, प्रदीप वर्मा, रूबी शुक्ला, प्रभारी प्रधानाध्यापक मनोज तिवारी, मनोज पाठक, प्रियंका द्विवेदी, निर्मल कुमार, रामू कुमार, अनीता देवी,अर्चना वर्मा, सहित कई अध्यापक उपस्थित रहे।

Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
