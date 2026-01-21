स्मृतिशेष एस एम पारी की याद मे लगा स्वास्थ्य और आयुष्मान कार्ड शिविर।

पत्रकारो / छायाकारो को मिले बीमा बाण्ड

लखनऊ मीडिया फोटोग्राफर्स क्लब के द्वारा दिवंगत वरिष्ट छायाकार एस एम पारी की याद मे मेडिकल कैम्प और आयुष्मान कार्ड बनवाने का विशेष कैम्प लगाया गया । विदित है की मीडिया फोटोग्राफर्स क्लब प्रेस छायाकारों एवम न्यूज़ चैनल कैमरामैन का राष्ट्रीय संगठन है। इस मीडिया फोटोग्राफर्स कलब के संगठन की स्थापना वर्ष 2002 मे की गयी थी । संस्थापक अध्यक्ष एस एम पारी ने संगठन की स्थापना की थी ।संगठन का मुख्य उद्देश्य प्रेस छायाकारों एवम पत्रकारों के व्यक्तिगत एवम पारिवारिक हितो के लिए किया गया था ।

19 जनवरी 2023 को एस एम पारी का निधन ब्रेन कैंसर से हो जाने के कारण क्लब की वर्तमान चेयर पर्सन और कोषाध्यक्ष मंजू श्रीवास्तव ने उनके बनाये कार्यो की बागडोर अपने हाथो मे लेकर संगठन को बिना किसी रूकावट के जनहित के कार्यो को चलाये रखा। समाचार पत्र के वरिष्ठ छायाकार होने के साथ एस एम पारी ने सामाजिक कार्यकर्ता के रूप मे भी लोगो के दिलो मे विशेष स्थान बनाया था । अध्यक्ष संजीव गोसाईं ने कहा कि पारी जी के कार्यों को पूरा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। इसी प्रक्रिया मे उनके द्वारा प्रारम्भ कराये गये ।

मेडिकल कैंप और आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र छितवापुर की डा अलका गुप्ता ने अपने सहयोगियो के साथ विकास दीप परिसर में मेडिकल शिविर लगाया । पत्रकारों, छायाकारो के परिवारजनो के साथ साथ आम जनता सहित लगभग 200 लोगो ने इस मेडिकल कैम्प मे निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और आयुष्मान कार्ड बनवाकर लाभ लिया । क्लब के महामंत्री रिजवान ने बताया की क्लब अपने सदस्यों के लिए दुर्घटना बीमा भी कराता रहा है । पूर्व की भांति इस वर्ष पत्रकारो -छायाकारो को दुर्घटना बीमा बाण्ड का वितरण किया गया।

उजाला सेवा संस्थान के सहयोग मे चले स्वास्थ्य शिविर-आयुष्मान कार्ड बनवाने साथ बीमा बाण्ड विवरण के अवसर पर मोहम्मद अली साहिल शायर , संजय गुप्ता अध्यक्ष आदर्श व्यापार मंडल ,प्रदीप शर्मा लोहिया वाहिनी राष्ट्रीय उपाध्याय समाजवादी पार्टी , ज्योति किरन रतन लोक कलाकार, रूबी राज सिन्हा, वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी , मुकुल मिश्रा, शिखा सक्सेना, संजीव गोसाई, अभिषेक मिश्रा , अभिषेक चौधरी, सनी सैनी , जुबैर, नीरज जायसवाल , रचना अग्रवाल, अमरनाथ रावत, सत्य प्रकाश, योगेश आदित्य , सुशील सहाय , हृदयेश चंदेल, मनु चंद्रा, दिव्यांश श्रीवास्तव, मोहम्मद इकबाल, आर डी बाजपेयी, पंकज श्रीवास्तव, अजय शर्मा, दीपक शर्मा, सुरेन्द्र कुमार, रजा हुसैन, समर्थ सक्सेना, शरफुददीन सहित क्लब के तमाम सदस्य और आम जन उपस्थित हुए।