Wednesday, January 21, 2026
मौदहा में सहकारी ग्राम विकास बैंक अध्यक्ष के लिए भाजपा के दो दावेदार आमने-सामने

मौदहा। हमीरपुर।20 जनवरी मौदहा में मंगलवार को हुए उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक में अध्यक्ष पद के नामांकन में दो भाजपाइयों ने नामांकन अपने कराके इस चुनाव को रोचक बना दिया है। दोनों के पार्टी का समर्थन मिलने का दावा किया है। बताते चलें कि मंगलवार को मौदहा कस्बा के ब्लाक सभागार में उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक में अध्यक्ष पद के लिए नामांकन की प्रक्रिया संपन्न हुई है। इसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता विवेक द्विवेदी एवं भाजपा के ही अतुल सिंह परिहार ने नामांकन किया है। नामांकन करने वाले इन दोनों नेताओं का दावा है कि इन्हें पार्टी का समर्थन प्राप्त है।

इधर एक ही पद के लिए पार्टी समर्थित दो लोगों द्वारा अपने समर्थकों के साथ अलग अलग नामांकन किया जाना कहीं न कहीं जिले में भाजपा के अन्दर व्याप्त गुटबाजी को दर्शाता है। इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि 22 जनवरी को नाम वापसी के दिन तक पार्टी नेताओं द्वारा उक्त दोनों दावेदारों में किसी एक की नाम वापसी कराके चुनाव को निर्विरोध कराने का हर संभव प्रयास किया जाएगा है। नामांकन प्रक्रिया में निर्वाचन अधिकारी नायाब तहसील सत्यप्रकाश, सहायक निर्वाचन अधिकारी राजस्व निरीक्षक दयाराम सहित शाखा प्रबंधक शैलेन्द्र सिंह मौजूद रहे हैं।

