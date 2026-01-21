विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, परिश्रम और लक्ष्य के प्रति समर्पण ही सफलता की कुंजी : पुलिस अधीक्षक

जनतंत्र इंटर कॉलेज कुलपहाड़ में 12वीं के विद्यार्थियों के लिये भव्य विदाई समारोह हुआ सम्पन्न

महोबा। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि निरंतर परिश्रम, अनुशासन, आत्मविश्वास एवं सकारात्मक सोच के माध्यम से ही लक्ष्य की प्राप्ति संभव है। विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने, समय के सदुपयोग, नैतिक मूल्यों को अपना कर समाज व राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनते हुए देश को ऊंचाईयों तक पहुंचाकर और खुशहाल बनाने में अहम भूमिका निभाए। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, परिश्रम और लक्ष्य के प्रति समर्पण ही सफलता की कुंजी है।

यह विचार पुलिस अधीक्षक प्रबल प्रताप सिंह ने जनतंत्र इंटर कॉलेज कुलपहाड़ में आयोजित 12वीं के विद्यार्थियों के लिए आयोजित विदाई समारोह कार्यक्रम दौरान व्यक्त किए। उन्होंने विद्यार्थियों को नसीहत देते हुए कहा कि अभी तक की पढ़ाई तो एक नींव थी, अब आगे की पढ़ाई में आपको बिल्डिंग तैयार करना है। जीवन एक संघर्ष है, इसलिए आपका अपना ब्रेन माइंड पर कन्ट्रोल करना जरूरी है। आपको देखना है कि आपकी गरिमा क्या है, एचीवमेंट क्या है, जिसे अपनी मेहनत से पूर्ण करना है।

एसपी ने छात्र-छात्राओं से आत्मीय संवाद करते हुए अपने विद्यार्थी जीवन के अनुभव साझा किए तथा विद्यार्थियों को जीवन में आने वाली कठिनाइयों, चुनौतियों और प्रतिस्पर्धा से दृढ़ संकल्प के साथ मुकाबला करने की प्रेरणा दी। समारोह में निवर्तमान सांसद पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल ने विद्यार्थियों से कहा कि देश का भविष्य आप लोग हैं। आप उच्च शिक्षा प्राप्त कर देश सेवा का जज्बा लेकर जा रहे हैं, इसलिए अपने माता-पिता गुरूजनों के आदर्शों पर चलने का कार्य करें। कहा कि यदि आपने अपने विद्यालय परिवार के संस्कारों को दरकिनार करते हैं, तो आपको समाज भी नकार देगा।

पूर्व सांसद ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि आप अपनी मेघा व प्रतिभा के बल पर उच्च शिखर पर पहुंचकर अपने विधालय व क्षेत्र तथा देश का नाम रोशन करें। इससे पूर्व मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक प्रबल प्रताप सिंह व अन्य अतिथियों मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्जवलित व पुष्प अर्पित किए। यह समारोह कक्षा 11 के छात्र छात्राओं ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के आयोजित किया।

इस मौके पर कार्यक्रम दौरान कालेज के छात्र-छात्राओं ने मनमोहक एवं प्रेरणादायक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भावपूर्ण प्रस्तुतियां दी, जिन्होंने समारोह को उल्लास, ऊर्जा और जीवंतता से भरते हुए उपस्थित अतिथियों का मन मोह लिया। इस मौके पर कालेज के प्रधानाचार्य जेपी अनुरागी, नगर पंचातय अध्यक्ष वैभव अरजरिया, सुलभ सक्सेना, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि रमेश यादव सहित भारी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रही। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक राजेश यादव ने किया।