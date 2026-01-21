संदिग्ध परिस्थितियों में मिले ‌परिवार के पांच लोगों के गोली लगे शव, फैली सनसनी

सरसावा। कस्बा सरसावा में मकान के अंदर एक ही परिवार के पांच लोगों के गोली लगे शव बरामद होने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमें में हड़कंप मच गया। पुलिस के उच्च अधिकार मौके पर पहुंचे और फॉरेंसिक टीम के साथ जांच शुरू कर दी।

मिली जानकारी के अनुसार सभी मृतक मूल रूप से नकुड़ तहसील क्षेत्र के गांव खारीबांस के निवासी बताए जा रहे हैं। मृतकों में दो महिलाएं, दो स्कूली छात्र और एक पुरुष शामिल हैं। पुरुष की पहचान अशोक के रूप में हुई है, जो नकुड़ तहसील में अमीन के पद पर तैनात था।

मृतकों में अशोक (अमीन), उनकी पत्नी अजिता, पुत्र कार्तिक, पुत्र देव और माता विद्यावती शामिल है। बताया जा रहा है कि अशोक ने करीब तीन वर्ष पूर्व अपने पिता सुरेंद्र के स्थान पर अनुकंपा के आधार पर अमीन की नौकरी प्राप्त की थी और वर्तमान में नकुड़ तहसील में कार्यरत था।

पुलिस को घटनास्थल से तीन तमंचे भी बरामद हुए हैं। इसी कारण पुलिस इस मामले को हत्या और आत्महत्या दोनों बिंदुओं पर जांच रही है। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि परिवार के किसी एक सदस्य द्वारा पहले सभी की हत्या की गई और बाद में स्वयं आत्महत्या कर ली गई।

घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। पुलिस ने मकान को सील कर दिया है और फॉरेंसिक टीम साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विस्तृत जांच के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा।