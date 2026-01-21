Wednesday, January 21, 2026
भाजपा प्रत्याशियों ने भूमि विकास बैंक अध्यक्ष पद के लिए किए नामांकन

इटावा। भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष अरुण कुमार’अन्नू’गुप्ता के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों ने भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष पद के लिए अपने नामांकन पत्र दाखिल किए।सदर विधानसभा के बढ़पुरा ब्लॉक में भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष पद हेतु विसम्भर सिंह,भर्थना विधानसभा के भर्थना ब्लॉक में अध्यक्ष पद हेतु महेंद्र सिंह,चकरनगर ब्लॉक में अध्यक्ष पद हेतु अंगद सिंह तथा सैफई ब्लॉक में अध्यक्ष पद हेतु सुमेर सिंह ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया।भाजपा जिलाध्यक्ष श्री गुप्ता ने बताया कि भूमि विकास बैंक अध्यक्ष पद के लिए चल रही नामांकन प्रक्रिया के तहत सोमवार को मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया था।मंगलवार से अध्यक्ष पद के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जो 22 जनवरी तक चलेगी। 27 जनवरी को मतदान प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी।

नामांकन के बाद समर्थकों में उत्साह का माहौल देखने को मिला।कार्यकर्ताओं ने इसे संगठन की मजबूती और आगामी चुनाव में भाजपा समर्थित प्रत्याशी की जीत का संकेत बताया।नामांकन के दौरान प्रत्याशियों साथ बड़ी संख्या में समर्थक और भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।इस मौके पर पूर्व सांसद रघुराज शाक्य,प्रेमदास कठेरिया, पूर्व विधायक सिद्धार्थ शंकर दोहरे, सावित्री कठेरिया,निवर्तमान जिलाध्यक्ष संजीव राजपूत,पूर्व जिलाध्यक्ष अजय धाकरे,ब्लॉक प्रमुख बढ़पुरा गणेश राजपूत,ब्लॉक प्रमुख बसरेहर दिलीप यादव,विमल भदौरिया,ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि चकरनगर राकेश यादव,जिला महामंत्री शिवाकांत चौधरी,प्रशांत राव चौबे,जिला मीडिया प्रभारी रोहित शाक्य सहित पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहें।

