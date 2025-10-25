Saturday, October 25, 2025
अधिकारी स्वयं जाकर शिकायतकर्ताओं से वार्ता कर गुणवत्तायुक्त निस्तारण करें : डीएम

जन सुनवाई पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की डीएम ने किया समीक्षा

आज़मगढ़। जिलाधिकारी श्री रविन्द्र कुमार की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में जन सुनवाई पोर्टल (आईजीआरएस) पर प्राप्त शिकायतों की माह सितम्बर-2025 की समीक्षा की गयी। जिलाधिकारी ने समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का निस्तारण निर्धारित समय में गुणवत्तायुक्त सुनिश्चित किया जाए। उन्होने निर्देश दिया कि आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत प्राप्त होने के उपरान्त शिकायतकर्ताओं से सम्पर्क करें एवं सबसे अधिक असंतुष्ट फीडबैक वाले ग्रामों में स्थलीय भ्रमण कर शिकायतकर्ताओं से वार्ता करें एवं उनको संतुष्ट करें।

जन सुनवाई पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों में सर्वाधिक असंतुष्ट फीडबैक प्राप्त होने पर जिलाधिकारी ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं एसओसी से स्पष्टीकरण लेने एवं उसकी कॉपी प्रमुख सचिव को भेजने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री कार्यालय एवं मण्डलायुक्त कार्यालय से सी प्राप्त सी श्रेणी के संदर्भ प्राप्त होने पर जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि किसी भी दशा मंे प्रकरण डिफाल्टर एवं सी श्रेणी में नही होना चाहिए। उन्होने निर्देश दिया कि सभी अधिकारी आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की स्वयं मॉनिटरिंग करें।

जिलाधिकारी ने बैठक में बिना अवकाश लिये अनुपस्थित रहने वाले संबंधित अधिकारियों का वेतन रोकने के निर्देश दिये। इस अवसर पर मुख्य राजस्व अधिकारी श्री संजीव ओझा, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ0 एनआर वर्मा, जिला विकास अधिकारी श्री संजय कुमार सिंह, परियोजना निदेशक, डीसी मनरेगा श्री राम उदरेज यादव, उपायुक्त उद्योग श्री एसएस रावत, जिला विद्यालय निरीक्षक श्री उपेन्द्र कुमार, अभिहीत अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन श्री सुशील कुमार मिश्र सहित अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

योगी राज में बेलगाम थाना क्वार्सी पुलिस, लगातार पत्रकार का कर रही उत्पीड़न
महेश सोनी ने अग्नि पीड़ित दुकानदार को दी 25हजार रू की आर्थिक सहायता
