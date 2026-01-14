नोडल अधिकारी ने राजकीय मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी का किया निरीक्षण, मरीजों व तीमारदारों से किया संवाद

उरई (जालौन)।सचिव, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा नियुक्त जनपद के नोडल अधिकारी श्री इन्द्र विक्रम सिंह ने राजकीय मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी इकाई का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने आपातकालीन सेवाओं की व्यवस्थाओं, चिकित्सकीय सुविधाओं, साफ-सफाई, दवा उपलब्धता एवं चिकित्सकों की उपस्थिति का गहन जायजा लिया।

निरीक्षण के समय नोडल अधिकारी ने इमरजेंसी में भर्ती मरीजों एवं उनके तीमारदारों से सीधे संवाद कर उपचार व्यवस्था, दवाओं की उपलब्धता तथा चिकित्सकीय व्यवहार के संबंध में जानकारी प्राप्त की। मरीजों व तीमारदारों द्वारा बताया गया कि स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर दी जा रही हैं। नोडल अधिकारी ने चिकित्सकों एवं मेडिकल स्टाफ को स्पष्ट निर्देश दिए कि इमरजेंसी सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उन्होंने कहा कि आपातकालीन कक्ष में आने वाला प्रत्येक मरीज शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और उसका उपचार त्वरित, संवेदनशील एवं मानवीय दृष्टिकोण से किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि इमरजेंसी में आवश्यक दवाएं, उपकरण एवं स्टाफ की उपलब्धता हर समय सुनिश्चित रहे।

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सीधे आमजन के जीवन से जुड़ी है, इसलिए चिकित्सकीय सेवाओं में समयबद्धता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही अनिवार्य है। नोडल अधिकारी ने मेडिकल कॉलेज प्रशासन को निर्देशित किया कि इमरजेंसी में व्यवस्थाओं की नियमित समीक्षा करते हुए कमियों को तत्काल दूर किया जाए। इस अवसर पर जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय, पुलिस अधीक्षक डॉ दुर्गेश कुमार, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य एवं अधीक्षक, संबंधित चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।