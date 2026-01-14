Wednesday, January 14, 2026
spot_img
रोजगार मेले मे अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराये : डीएम

21 जनवरी को आयोजित होने वाले रोजगार मेले की तैयारियों की डीएम ने किया समीक्षा बैठक

आजमगढ़। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार की अध्यक्षता कलेक्ट्रेट सभागार में आगामी 21 जनवरी 2026 को सेवायोजन विभाग द्वारा आयोजित होने वाले रोजगार मेले की तैयारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि आज जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) के कार्यों की समीक्षा की गई। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत द्वितीय लोन के लक्ष्य को पूर्ण करने, वेंडरों को डिजिटली लेनदेन के लिए सक्रिय करने एवं च्ड आवास योजना(शहरी) के आवास को निर्धारित समय मे पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि जनपद में समस्त डिग्री कॉलेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग, डिप्लोमा एवं अन्य विद्यालयों के प्रधानाचार्य एवं सहायक प्रधानाचार्य का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, जिसमें रोजगार मेले के आयोजन के संबंध में समस्त जानकारियां प्रेषित किया जाए।

इसके साथ ही रोजगार मेले में आने वाली कंपनियों का नाम, किस पद पर नियुक्ति होगी एवं सैलरी आदि का विवरण भी प्रेषित कर छात्र-छात्राओं को जानकारी उपलब्ध कराई जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि रोजगार मेले के आयोजन के संबंध में एक डिजिटल पोस्टर बनाकर विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित कराये। उन्होंने कहा कि आसपास के जनपदों के सेवायोजन अधिकारी से वहां की कंपनियों का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ले लिया जाए, तथा उन्हें तत्काल अवगत कराया जाए। उन्होंने कहा कि रोजगार मेले में कम से कम 10000 अभ्यर्थियों को बुलाया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि रोजगार मेला स्थल पर छात्र-छात्राओं की सुविधा की दृष्टिगत एक हेल्प डेस्क की स्थापना की जाए, जहां पर आने वाले अभ्यर्थियों को संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाए।

जिलाधिकारी ने कहा कि शहर के प्रमुख चौराहों पर भी रोजगार मेले के संबंध में बैनर/पोस्टर लगाया जाए। उन्होंने कहा कि रोजगार मेले में कंपनियों को आमंत्रित कर अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराये। इस अवसर पर सहायक निदेशक सेवायोजन ने जिलाधिकारी महोदय क़ो पिछले रोजगार मेले के आयोजन के संबंध में अवगत कराया। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्री परीक्षित खटाना, सहायक निदेशक सेवायोजन श्री राम मूर्ति, उपायुक्त उद्योग श्री साहब सरन रावत सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

