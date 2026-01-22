Thursday, January 22, 2026
सदर विधायक ने मतदाता पंजीयन कार्य का किया निरीक्षण

सिद्धार्थनगर। विधानसभा क्षेत्र कपिलवस्तु के विधायक श्यामधनी राही ने बुधवार मंडल नौगढ़ देहात अंतर्गत शक्तिकेंद्र मधुबनी का दौरा कर बूथ संख्या 143, 144, 145, 146, 147 एवं 148 पर मतदाता पंजीयन की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मौके पर उपस्थित अधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से मतदाता सूची अद्यतन कार्य की जानकारी प्राप्त की।

निरीक्षण के दौरान विधायक श्यामधनी राही ने पार्टी के बूथ अध्यक्षों एवं बीएलओ को निर्देशित किया कि जो पात्र मतदाता किसी कारणवश मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं, उनका नाम शीघ्र ही फॉर्म-6 के माध्यम से मतदाता सूची में जोड़ा जाए, ताकि प्रत्येक पात्र नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके।

इस अवसर पर पिछड़ा मोर्चा जिला महामंत्री अनिल चौधरी जी, मंडल महामंत्री नरेंद्र पटेल, ग्राम प्रधान दूधनाथ यादव, शक्तिकेंद्र मधुबनी के संयोजक श्री माधव यादव, शक्तिकेंद्र संयोजक हेमंत चौधरी सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

