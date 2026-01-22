सीडीओ की अध्यक्षता में किसान दिवस संपन्न

कृषि वैज्ञानिकों ने कीट रोग एवं फसल प्रबंधन की दी जानकारी

अलीगढ़। मुख्य विकास अधिकारी योगेन्द्र कुमार की अध्यक्षता में क्वार्सी फार्म परिसर स्थित किसान कल्याण केन्द्र में किसान दिवस का आयोजन किया गया।

किसान दिवस में सर्वप्रथम वैज्ञानिक के0वी0के0 छेरत डा0 असरफ खान द्वारा कृषकों को रबी की मुख्य फसल गेंहू, आलू में कीटरोग प्रबंधन एवं जायद में बोयी जाने वाली मक्का, बाजरा, उर्द, मूंग के फसल प्रबंधन के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी व कृषकों द्वारा पूछी गई समस्याओं का भी मौके पर समाधान किया गया।

किसान दिवस में कृषक प्रमोद कुमार वर्मा द्वारा के0वी0के0 सवाई माधोपुर राजस्थान में आयोजित अमरूद महोत्सव में प्राप्त जानकारी और अपने अनुभव से कृषक भाइयों को अवगत कराया।

कृषक चौधरी नवाव सिंह ने जंगली जानवर जैसे- जंगली सूअर, हिरन, नीलगाय से फसल की सुरक्षा के लिए प्रशासन द्वारा उपाय किये जाने के साथ ही ऐसे निजी नलकूप उपभोक्ता जो फ्री बिजली आपूर्ति के पात्र नहीं हैं उन सभी को शीघ्र अति शीघ्र बिल उपलब्ध कराये जायंे ताकि उनको अधिक मूल्य का भुगतान एक साथ न करना पडे़।

सीडीओ योगेन्द्र कुमार ने कृषक बन्धुओं को आश्वस्त करते हुए बताया कि कृषकों की अधिक से अधिक समस्याओं का हमारा व अन्य अधिकारियों द्वारा निराकरण का प्रयास रहता है। उन्होंने प्राप्त शिकायतों के निस्तारण के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को उचित कार्यवाही करते हुये समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करते