Thursday, January 22, 2026
spot_img
HomeItawaलर्निंग बाय डूइंग विषय पर एक शैक्षिक कार्यशाला का हुआ आयोजन
ItawaMarqueeUttar Pradesh

लर्निंग बाय डूइंग विषय पर एक शैक्षिक कार्यशाला का हुआ आयोजन

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
0
61

इटावा। उच्च प्राथमिक विद्यालय कृपालपुर विकास खंड बसरेहर में स्टेट रिसोर्स ग्रुप के सदस्य राम जनम सिंह द्वारा लर्निंग बाय डूइंग विषय पर एक शैक्षिक कार्यशाला का आयोजन किया गया।इस अवसर पर उन्होंने बच्चों एवं अध्यापकों को गतिविधि आधारित शिक्षण की अवधारणा की विस्तृत जानकारी दी।श्री सिंह ने कहा कि लर्निंग बाय डूइंग पद्धति से बच्चे केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं रहते, बल्कि व्यवहारिक अनुभव के माध्यम से सीखते हैं।

इससे उनकी समझ गहरी होती है और रचनात्मकता,समस्या समाधान क्षमता तथा आत्मविश्वास का विकास होता है।उन्होंने इसे वर्तमान समय में स्किल डेवलपमेंट के लिए अत्यंत उपयोगी बताते हुए विद्यालयों में इसके नियमित प्रयोग पर जोर दिया।कार्यशाला के दौरान विभिन्न उदाहरणों और गतिविधियों के माध्यम से अध्यापकों को यह बताया गया कि शिक्षण को कैसे रोचक और प्रभावी बनाया जा सकता है। बच्चों ने भी उत्साहपूर्वक गतिविधियों में भाग लिया।इस अवसर पर विद्यालय का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा और कार्यक्रम को उपयोगी बताते हुए भविष्य में भी इस तरह की कार्यशालाओं के आयोजन की आवश्यकता पर बल दिया।

Previous article
शहर में ई-रिक्शा चालकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए कुल 29 ई-रिक्शा किये गए जब्त।
Next article
सीडीओ की अध्यक्षता में किसान दिवस संपन्न
Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Load more

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

Avadhnama took its readers for the pilgrimage to many places within the country and also to umrah a ziarat.

Contact us: avadhnamawebsite@gmail.com

FOLLOW US

© Copyright - Avadhnama - All Rights Reserved