Saturday, December 13, 2025
spot_img
HomeMarqueeडीएम ने देर रात किया शहर का निरीक्षण, रैनबसेरों व अलाव की...
MarqueeUttar PradeshOther

डीएम ने देर रात किया शहर का निरीक्षण, रैनबसेरों व अलाव की व्यवस्थाओं की ली समीक्षा

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
0
63

ज़रूरतमंदों को वितरित किए कंबल, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

गोण्डा। शीतलहर के तेज प्रकोप से आमजन को राहत देने के उद्देश्य से जिलाधिकारी गोण्डा श्रीमती प्रियंका निरंजन ने देर रात्रि शहर के प्रमुख स्थानों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने बस स्टैंड, जिला अस्पताल, गुरु नानक चौराहा सहित कई स्थानों पर बने रैनबसेरों एवं अलाव स्थलों का जायज़ा लिया और उपलब्ध व्यवस्थाओं की बारीकी से समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने रैनबसेरों में ठहरे जरूरतमंद एवं असहाय लोगों से संवाद कर उनकी स्थितियों के बारे में जानकारी ली। ठंड से बचाव की व्यवस्था को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से उन्होंने मौके पर ही अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

इसी दौरान उन्होंने जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित कर राहत प्रदान की। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि शीतलहर की गंभीरता को देखते हुए नगर क्षेत्र में हर महत्वपूर्ण स्थान पर अलाव की व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में रात्रि भ्रमण नियमित रूप से करें, ताकि ठंड से कोई भी व्यक्ति प्रभावित न हो और प्रशासन द्वारा की जा रही व्यवस्थाएँ सुचारू रूप से संचालित रहें। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि शीतलहर के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा राजस्व, स्वास्थ्य, नगर निकाय और आपदा प्रबंधन विभाग परस्पर समन्वय के साथ काम करें।

उन्होंने यह भी अपील की कि आमजन जरूरतमंद लोगों को रैनबसेरों तक पहुँचाने में सहयोग करें, ताकि अधिक से अधिक लोग राहत पा सकें। निरीक्षण के दौरान मुख्य राजस्व अधिकारी महेश प्रकाश, उपजिलाधिकारी गोण्डा सदर अशोक कुमार गुप्ता, अपर उपजिलाधिकारी/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद विशाल कुमार, जिला आपदा विशेषज्ञ राजेश श्रीवास्तव, स्वास्थ्य लिपिक फराज अहमद, डीपीएम नीतेश राठौर सहित नगर पालिका एवं संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

Previous article
पल्स पोलियो रैली का भव्य आयोजन, 14 दिसंबर से शुरू होगा एसएनआईडी अभियान
Next article
मतदाता सूची पुनरीक्षण अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ी
Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Load more

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

Avadhnama took its readers for the pilgrimage to many places within the country and also to umrah a ziarat.

Contact us: avadhnamawebsite@gmail.com

FOLLOW US

© Copyright - Avadhnama - All Rights Reserved