Saturday, December 13, 2025
पल्स पोलियो रैली का भव्य आयोजन, 14 दिसंबर से शुरू होगा एसएनआईडी अभियान

By Priyanka Sharma
जनपद में 14 दिसंबर 2025 से प्रस्तावित एसएनआईडी (सब नेशनल इम्युनाइजेशन डे) पल्स पोलियो अभियान के मद्देनज़र आज कलेक्ट्रेट प्रांगण से जागरूकता रैली निकाली गई। जिलाधिकारी हमीरपुर ने हरी झंडी दिखाकर रैली का शुभारंभ किया। रैली में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मुख्य चिकित्साधिकारी, अपर व उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी, जिला सर्विलांस अधिकारी, क्षय रोग एवं कुष्ठ रोग अधिकारी, जिला मलेरिया अधिकारी, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, डीसीपीएम, अर्बन कोऑर्डिनेटर सहित स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे। इसके अलावा डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ, जेएसआई के प्रतिनिधि, शिक्षा विभाग के अध्यापक-अध्यापिकाएँ और लगभग 500 स्कूली बच्चों ने प्रतिभाग किया।

जिलाधिकारी ने अपील करते हुए कहा कि जनपद में कोई भी 0 से 5 वर्ष आयु का बच्चा पोलियो की खुराक से वंचित न रहने पाए। उन्होंने कहा कि यह अभियान बच्चों को बीमारी से सुरक्षित रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी हमीरपुर ने भी कार्यक्रम के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। बताया गया कि जनपद में कुल 1,39,118 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जानी है, जिसके लिए 598 बूथ, 335 घर-घर टीमें, 11 मोबाइल टीमें और 20 ट्रांजिट टीमें गठित की गई हैं। अधिकारियों को शीत श्रृंखला (कोल्ड चेन) को पूरी तरह बनाए रखने के निर्देश दिए गए।रैली कलेक्ट्रेट से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में समाप्त हुई। समापन के बाद स्कूली बच्चों और स्टाफ को स्वल्पाहार वितरित किया गया।

