मतदाता सूची पुनरीक्षण अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ी

एसआईआर कार्य 100% पूरा, अब मैपिंग और फीडिंग पर जोर

सदर तहसील सभागार में ईआरओ/एसडीएम की बैठक, बीएलओ को दिए सटीक मैपिंग के निर्देश

गोरखपुर।मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्य में लगे अफसरों और फील्ड कार्मिकों को बड़ी राहत मिली है। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की अवधि अब 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। समय सीमा बढ़ने से फील्ड में घर–घर सत्यापन कर रहे बीएलओ और सुपरवाइजरों को लंबित कार्य पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिल जाएगा। जिले में एसआईआर कार्य 100 प्रतिशत पूरा हो चुका है, जबकि मैपिंग और डेटा फीडिंग का कार्य तेज़ी से चल रहा है।

मृतक, शिफ्ट एवं गैरहाजिर मतदाताओं का दोबारा सत्यापन

इस बार पुनरीक्षण में मृतकों, दूसरे क्षेत्रों में शिफ्ट हो चुके मतदाताओं और फील्ड में गैरहाजिर मिले नामों का दोबारा सत्यापन अनिवार्य किया गया है। प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि बिना पुन: जांच के कोई भी एंट्री आगे न भेजी जाए। पुनरीक्षण कार्य का उद्देश्य मतदाता सूची को पूर्णत: शुद्ध व त्रुटिरहित बनाना है, ताकि अंतिम प्रकाशन से पहले सभी विसंगतियाँ दूर की जा सकें। शुक्रवार को सदर तहसील सभागार में ईआरओ/एसडीएम सदर दीपक गुप्ता ने बीएलओ और सुपरवाइजरों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि 2003 की मतदाता सूची से सभी परिवारों की मैपिंग कर सत्यापित किया जाए। यदि किसी परिवार या मतदाता का नाम 2003 की सूची में नहीं मिल रहा है तो “बगल की मतदाता सूची” से उसका मिलान सुनिश्चित किया जाए। एसडीएम ने स्पष्ट चेतावनी दी कि गलत मैपिंग भविष्य में मतदान केंद्र निर्धारण व बूथ प्रबंधन पर प्रभाव डालती है, इसलिए इसे गंभीरता से लिया जाए।

मैपिंग–फीडिंग की विशेष मॉनिटरिंग

बैठक में पाया गया कि अधिकांश क्षेत्रों में मैपिंग का कार्य लगभग पूर्ण है, लेकिन पोर्टल पर फीडिंग कार्य जारी है। एसडीएम ने एईआरओ और सुपरवाइजरों को आदेशित किया कि फीडिंग में किसी भी प्रकार की देरी पर जवाबदेही तय होगी। साथ ही, बीएलओ को निर्देश दिया गया कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके युवाओं के नाम छूटने न पाएँ। हर पात्र नागरिक को मतदाता सूची में शामिल करना प्रशासन की प्राथमिकता है।

बैठक में एईआरओ/डिप्टी कलेक्टर /तहसीलदार सदर ज्ञान प्रताप सिंह,एईआरओ/सीओ रूस्तमपुर सुनील सिंह,रजिस्ट्रार कानूनगो एवं चुनाव कार्य प्रभारी राजू सिंह,सुपरवाइजर व सभी बीएलओ ने अपने-अपने क्षेत्रों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। फील्ड में आ रही समस्याओं, पुराने दस्तावेजों की गड़बड़ी और मकान नंबरों के अभाव जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने कहा कि जहां आवश्यक हो, वहां फिर से फील्ड विजिट की जाए।

मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाना लक्ष्य

एसडीएम ने कहा कि 31 दिसंबर तक बढ़ी समय सीमा का उपयोग करते हुए सभी प्रविष्टियों का दोबारा सत्यापन कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि लक्ष्य एक ऐसी मतदाता सूची तैयार करना है, जिसमें कोई भी त्रुटि, विवाद या गलत प्रविष्टि न रहे। हर पात्र नागरिक का नाम सही सेक्शन और सही पते के साथ दर्ज होना चाहिए। फील्ड में बढ़ाई जाएगी गति प्रशासन के अनुसार,पहले चरण में मैपिंग तुरंत निपटाने,दूसरे चरण में फीडिंग त्वरित गति से पूर्ण करने,और अंतिम चरण में त्रुटियों को सुधारने और मिलान के कार्य पर विशेष फोकस रहेगा। अधिकारियों ने बताया कि सभी कर्मचारियों को लक्ष्य निर्धारित किया गया है और प्रतिदिन प्रगति की समीक्षा की जाएगी।

