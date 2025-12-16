Tuesday, December 16, 2025
spot_img
HomeUttar PradeshAzamgarhराष्ट्रीय लोक अदालत का जनपद न्यायाधीश ने फीता काटकर किया शुभारम्भ
MarqueeUttar PradeshAzamgarh

राष्ट्रीय लोक अदालत का जनपद न्यायाधीश ने फीता काटकर किया शुभारम्भ

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
0
61

आजमगढ़। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली व उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आजमगढ़ द्वारा जनपद न्यायाधीश जय प्रकाश पाण्डेय की अध्यक्षता में जनपद न्यायालय परिसर आजमगढ़ में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें न्यायिक अधिकारीगण, बैक पदाधिकारीगण, अधिवक्तागण, न्यायालय के कर्मचारीगण उपस्थित रहे। राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारम्भ जनपद न्यायाधीश श्री जय प्रकाश पाण्डेय द्वारा दीप प्रज्जवलित करके तथा वाग्देवी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके किया गया।

लोक अदालत के शुभारम्भ अवसर पर श्री अहसानुल्लाह खान प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय, मुकेश कुमार सिंह-प्रथम, पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, श्री अजय कुमार शाही अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-01, श्री कमला पति-प् विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, श्री अजय श्रीवास्तव अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्री विजय कुमार वर्मा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्री संतोष कुमार यादव नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत, श्री जैनुद्दीन अंसारी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफ0टी0सी0 प्रथम, श्री अमर सिंह-प् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफ0टी0सी0 द्वितीय तथा अन्य सम्मानित न्यायिक अधिकारीगण, बार के अध्यक्ष तथा महामंत्री व बैंक के पदाधिकारीगण ने वाग्देवी की प्रतिमा के समक्ष पुष्पार्चन किया। जनपद न्यायाधीश ने कहा कि लोक अदालत आम आदमी के लिए उपलब्ध एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है, जिसके माध्यम से विवाद का निपटारा निःशुल्क व त्वरित किया जाता है।

लोक अदालत में दिया गया फैसला अन्तिम होता है, उसके खिलाफ किसी उपरी न्यायालय में अपील नहीं होती हैं। लोक अदालत में दिये गये फैसले सुलह-समझौते के आधार पर होते हैं इसलिए पक्षकारों के बीच मतभेद भी समाप्त हो जाते है। इसमें न कोई जीतता है और न ही कोई हारता है। लोक अदालत में निस्तारण हेतु कुल 128371 वाद चिन्हित किये गये थे, जिसमें कुल 108518 वाद निस्तारित हुए तथा रू0 268757769/- धनराशि का समझौता हुआ। प्रीलिटिगेशन स्तर पर 91833 तथा कोर्ट से 16685 दीवानी व फौजदारी वाद, राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित हुए। माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा 01 वाद का निस्तारण किया गया।

मुकेश कुमार सिंह-प्रथम, मा0 पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा कुल 126 वादों का, श्री अजय कुमार शाही, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-01 द्वारा कुल 03 वादों का, श्री कमला पति-प् विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 एक्ट द्वारा 08 वादों का, श्री अजय श्रीवास्तव, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0- 03 द्वारा 03 वादों का, श्री विजय कुमार वर्मा, विशेष न्यायाधीश ई0सी0 एक्ट द्वारा कुल 562 वादों का, श्री संतोष कुमार यादव, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट द्वारा 22 वादों का निस्तारण किया गया। श्री जैनुद्दीन अंसारी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफ0टी0सी0-प् द्वारा 02 वादों का, श्री अमर सिंह-प्ए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफ0टी0सी0-02 द्वारा 01 वाद का निस्तारण किया गया।

श्री सत्यवीर सिंह मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट द्वारा 3708 वादों का निस्तारण किया गया वहीं पारिवारिक न्यायालय से श्री अहसानुल्लाह खान, प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय द्वारा 80 वादों का, श्री प्रेम शंकर, अपर प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय संख्या-01 द्वारा 65 वादों का, श्रीमती संदीपा यादव, अपर प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय संख्या-02 द्वारा 68 वादों का निस्तारण किया गया। इस प्रकार पारिवारिक न्यायालय द्वारा कुल 213 वादों का निस्तारण किया गया, जिनमें 40 दम्पत्तियों ने एक- दूसरे को माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर एक साथ जाने का निर्णय लिया। इस लोक अदालत में जिला कारागार, आजमगढ़ में निरूद्ध बन्दियों द्वारा कौशल विकास के तहत बनाये गये सामानों का भी स्टॉल लगाया गया। लोक अदालत में एक जिला एक उत्पाद के तहत निजामाबाद की ब्लैक पॉटरी का भी स्टॉल लगाया गया था। कार्यक्रम का संचालन अंकित वर्मा सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आजमगढ़ द्वारा किया गया। इस प्रकार लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया।

Previous article
सिगरेट पीने की शिकायत युवक को लगी नागवार, दोस्त के साथ मिलकर कर दी हत्या
Next article
जश्न ए ज़हरा में शायरों ने पेश किया कलाम
Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Load more

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

Avadhnama took its readers for the pilgrimage to many places within the country and also to umrah a ziarat.

Contact us: avadhnamawebsite@gmail.com

FOLLOW US

© Copyright - Avadhnama - All Rights Reserved