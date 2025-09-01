शिक्षकों को दी गई पुस्तकालय प्रबंधन की ट्रेनिंग

रुम टू रीड संस्था ने किया कार्यशाला का आयोजन

रुम टू रीड इंडिया ट्रस्ट की ओर से पुस्तकालय प्रबंधन और संचालन गतिविधियों पर आधारित तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का समापन शुक्रवार को हुआ। कार्यशाला में 33विद्यालयों के प्रधानाध्यापक और पुस्तकालय प्रभारी शिक्षक शामिल हुए।

कार्यशाला में बच्चों में पढ़ने और बाल साहित्य सृजन की आदत के विकास को पुस्तकालय प्रबंधन और संचालन का प्रशिक्षण दिया गया।

जिला समन्वयक प्रशिक्षण शशिकांत सेन ने कहा कि बच्चों के भविष्य की नींव पठन संस्कृति के विकास से ही मजबूत होगी। पुस्तकालय इसका सशक्त माध्यम है।

कार्यशाला में पठन गतिविधियों का आयोजन किया गया। पुस्तकों के माध्यम से सीखने के आनंद के विकास को सस्वर वाचन,मुख्य वाचन, स्वतंत्र वाचन,सहपठन,युग्मन पठन की गतिविधियों को संचालित करने के तरीके सिखाए गए।

राजाराम यादव, संजय कनौजिया,दल बहादुर सिंह,आर एस चक्रवर्ती, विभा कनौजिया ,सुमन आदि मौजूद रहे।